Com novo regulamento, clubes e FFDF definem detalhes do Candangão 2022

Fora de campo, o Campeonato Candango de 2022 já está com tudo certo para a bola rolar. Na manhã desta terça-feira (9/11), representantes dos clubes participantes do torneio local se reuniram com dirigentes da Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) para acertar detalhes da próxima edição da competição, a 64ª da história. O encontro, realizado no restaurante Fausto & Manoel, no Pontão do Lago Sul, trouxe alterações e confirmações importantes no torneio.

Os presidentes de Brasília, Brasiliense (que contou com o retorno de Luiz Estevão a um arbitral após sete anos), Capital, Ceilândia, Gama, Santa Maria, Taguatinga e Unaí estiveram presentes no arbitral. Paranoá e Luziânia chegaram com o encontro de definição de rumos em andamento. O presidente Daniel Vasconcelos e o diretor de competições Márcio Coutinho representaram a FFDF. Os principais destaques fora a definição de regulamento e detalhes como transmissão do torneio.

Em 2022, o Campeonato Candango será realizado em 17 datas. No primeiro turno, todos os times irão se enfrentar em turno único. Os quatro melhores avançam para um quadrangular semifinal, organizado com jogos em ida e volta (seis). Os dois piores serão rebaixados. Ao contrário do ano passado, a final será realizada em duas partidas. A rodada inaugural da próxima temporada do futebol local será em 22 de janeiro. O confronto decisivo da competição ficou marcado para 6 de abril.

Regulamento



Houve amplo debate entre os clubes na definição do regulamento do Candangão de 2022. Os principais entraves da discussão foram a organização de jogos em sequência, causando desgaste nos atletas, e uma possível realização de poucos jogos durante o torneio local. Por fim, duas propostas entraram em votação. A primeira, defendida pela FFDF e o Brasiliense, previa o torneio em 17 datas, com jogos nos meios e fins de semana. A segunda, sugerida pelo Unaí, teria 13 jogos.



“Jogar direto seria muito pesado, não só para o Gama, mas para todos os clubes”, argumentou Weber Magalhães. “O calendário do futebol brasileiro tem jogos no meio e fim de semana, em estados completamente diferentes. Não temos o inconveniente desse deslocamento. Se eles conseguem, por que não conseguimos? Estamos a uma hora da sede de qualquer clube”, defendeu Luiz Estevão.

Por fim, o Candangão de 2022 aboliu o formato de grupos adotado na última temporada e venceu a proposta do Brasiliense. O torneio, será disputado com uma primeira fase (todos contra todos, em nove partidas), com quatro se classificando para um quadrangular semifinal, programado em ida e volta. A final será realizada em dois jogos. Para modificar o regulamento, a FFDF precisou solicitar uma autorização, em respeito à Lei Pelé, que estabelece a manutenção de um mesmo formato por duas temporadas seguidas.

A primeira rodada terá um confronto de peso entre Ceilândia e Gama. Os demais jogos são Brasiliense x Paranoá, Capital x Taguatinga, Luziânia x Brasília e Unaí x Luziãnia. A FFDF dará mais detalhes sobre as partidas quando o início do torneio se aproximar. O clássico entre Brasiliense e Gama, jogo de maior apelo de público do torneio local, ficou marcado para a segunda rodada, com risco de ser realizado em um dia de meio de semana, entre 25 e 26 de janeiro.

Estádios



Em conversas iniciais, os dez clubes do Campeonato Candango de 2022 indicaram a utilização de quatro estádios durante o torneio local. Brasiliense e Taguatinga apontaram o interesse de atuar no Serejão. O Luziânia mandará suas partidas no tradicional Serra do Lago. Capital e Paranoá irão atuar no reformado estádio JK, enquanto o Unaí segue no Urbano Adjunto. Ceilândia, Gama e Brasília ainda irão definir as praças esportivas onde irão jogar na temporada.

Transmissão



Em 2022, o Candangão não contará com transmissão em TV aberta. Entretanto, o torcedor poderá acompanhar as partidas do torneio local de uma forma que se tornou costumeira nos últimos anos: pela internet. A competição será totalmente transmitida pela plataforma de streaming Eleven Sports. A empresa é a mesma que veicula algumas disputas organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), como a Série D do Brasileirão e as Séries A1 e A2 do futebol feminino.

“A Federação recebeu uma proposta de transmissão da Eleven Sports para fazer um contrato de todos os jogos, não só da elite, mas de todas as competições da FFDF. Conversamos com a maioria dos clubes. Todos estão de acordo. Ter 100% dos jogos transmitidos é importante. Se a FFDF conseguir uma televisão, nada impede de ter esse contrato. Isso dá uma visibilidade, ate pelo que passamos em 2021, de denúncias de manipulação. Quando mais transparente, melhor”, explicou Vasconcelos.

Candangão 2022

A próxima edição do Campeonato Candango contará com dez participantes. Após desinchar o torneio local com a queda de quatro equipes e a promoção de outros dois em 2021, a competição volta a adotar o rebaixamento e o acesso de dois integrantes em 2022. No próximo ano, Brasília, Brasiliense, Capital, Ceilândia, Gama, Luziânia, Paranoá, Santa Maria, Taguatinga e Unaí serão os postulantes da taça. O Jacaré é o atual campeão do principal torneio de clubes do Distrito Federal.

1ª rodada - 22 de janeiro

Brasiliense x Paranoá

Ceilândia x Gama

Capital x Taguatinga

Luziânia x Brasília

Unaí x Santa Maria