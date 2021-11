Pai escreve carta à escola do filho reclamando de formatura no dia da Libertadores

CG Camilla Germano

No último sábado (6/11), o morador de Brasília Anderson Martins, por meio de suas redes sociais, divulgou uma carta enviada por ele à escola de seu filho, na qual ele critica a decisão de marcar a formatura da turma no mesmo dia da final da Taça Libertadores da América - disputada entre Flamengo e Palmeiras no dia 27 de novembro. "Mandei essa carta aberta à escola do meu filho... Isso aqui é Flamengo!". A escola em questão é o Colégio Liceu, localizado na cidade de Vicente Pires no Distrito Federal.

No texto, o pai do aluno diz que não achou termo melhor para descrever seus sentimentos se não "um disparate total", além de anexar uma foto com a definição da palavra disparate. A carta segue descrevendo que a partida não será apenas assistida pelos torcedores dos clubes que disputarão a partida e que é de grande interesse internacional. "São 5 bilhões de pessoas acompanhando o jogo, mas de 100 mil se deslocando para o local da partida entre torcedores, trabalhadores, colaboradores, dirigentes e autoridades", afirmou em um trecho. O texto ressalta ainda a importância do futebol no Brasil.

Ao final, Anderson afirma também que "tem sido um hábito rotineiro dessa escola definir as coisas que envolvem nossos filhos sem a participação dos pais, unilateralmente, mas isso é um assunto para outra discursão", concluiu.

O que disse a escola?

Em carta ao G1, o colégio alega que Anderson não entrou em contato com eles, preferindo divulgar o conteúdo nas redes sociais. O texto segue afirmando que a formatura não será no horário dito pelo torcedor. "Cabe destacar aqui que um mero bilhete enviado via agenda escolar do estudante lhe teria poupado o trabalho, pois ao senhor seria sinalizado que o horário da formatura será às 8h30, conforme comunicado enviado no dia 25/10 e informações prestadas na reunião de pais realizada, mas que infelizmente o senhor não compareceu. Tendo em vista que o jogo está marcado para as 17h do mesmo dia, acreditamos que o senhor terá tempo hábil para assistir a ambos os eventos", afirmam.

Nas redes sociais, muitos aplaudiram a atitude de Anderson e concordam que fariam o mesmo.

Além disso, muitos internautas compartilharam histórias parecidas.

