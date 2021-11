Formiga é convocada para se despedir da Seleção Brasileira em amistoso

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Sam Robles/CBF)

A lista de convocadas da Seleção Brasileira conta com uma novidade. Nesta terça-feira (9/11), a técnica Pia Sundhage anunciou Formiga entre os nomes que integrarão a delegação para os compromissos pelo Torneio Internacional de Manaus. Esta foi a última convocação da experiente meio-campista, que fará em 25 de novembro, sua despedida oficial da amarelinha, diante da Índia.



Aos 43 anos, Formiga vestiu a camisa canarinho em 233 oportunidades. A primeira delas, em 1995, ainda aos 17. Em 26 anos de Seleção, a baiana disputou todas as sete edições dos Jogos Olimpícos, desde Atlanta-1996, quando o futebol feminino foi incluída nas disputas. A meio-campista também soma sete participações em Copas do Mundo, desde de 1995, na Suécia, até o último, realizado na França, em 2019.



"A Formiga é uma das maiores jogadoras que o Brasil já teve. Esteve em praticamente todas as grandes competições e Manaus poderá estar junto e vivenciar este momento. Ela estará junto com a família. Faremos uma grande festa para um dos ícones da modalidade no país", disse a coordenadora de Seleções Femininas, Duda Luizelli, em entrevista coletiva.



O Brasil entra em campo em 25 de novembro, quando enfrenta a Índia. Três dias depois, encara a Venezuela, e fecha a participação no Torneio Internacional de Manaus contra o Chile, em 1º de dezembro. As partidas fazem parte da preparação da Seleção Brasileira para a Copa América, que acontecerá em 2022, na Colômbia.



Confira a lista de convocadas para os compromissos:

Goleiras

Letícia (Benfica)

Lorena (Grêmio)



Defensoras

Tamires (Corinthians)

Yasmim (Corinthians)

Érika (Corinthians)

Bruninha (Santos)

Antonia (Madrid CFF)

Daiane (Madrid CFF)

Katrine (Palmeiras)

Tainara (Palmeiras)

Lauren (São Paulo)



Meio-campistas

Ary Borges (Palmeiras)

Júlia Bianchi (Palmeiras)

Thaís (Palmeiras)

Angelina (OL Reign)

Adriana (Corinthians)

Ana Vitória (Benfica)

Duda (São Paulo)

Formiga (São Paulo)



Atacantes

Kerolin (Madrid CFF)

Geyse (Madrid CFF)

Debinha (North Carolina Courage)

Marta (Orlando Pride)

Giovana (Levante)



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima