Zé Love e Gustavo Henrique, do Brasiliense, recebem gancho severo do STJD

Dois jogadores do elenco Brasiliense receberam um gancho pesado na tarde desta terça-feira (9/11). Em julgamento, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu o atacante Zé Love e o zagueiro Gustavo Henrique. O camisa nove do Jacaré ficará afastado por 380 dias. O defensor, por sua vez, foi punido com 360 dias de suspensão. O clube amarelo prometeu recorrer das sentenças.

A decisão do órgão foi tomada pela confusão na partida entre Ferroviária e Brasiliense na Série D do Campeonato Brasileiro. Na súmula do jogo que causou a eliminação do time candango na quarta divisão nacional, o árbitro Antônio Márcio Teixeira da Silva alegou que Zé Love e Gustavo Henrique, supostamente, teriam o ofendido e proferido cuspes em sua direção. Os dois atletas foram expulsos após o apito final.

Em nota, o Jacaré confirmou a punição aos atletas e disse que tomará providências para anular os ganchos. “Tanto o Brasiliense quanto os atletas discordam das punições, pois, ao contrário do que está relatado na súmula do jogo, as imagens coletadas mostram claramente que os atletas não cometeram tais atos. O Brasiliense entrará com recurso buscando a anulação das punições, visto que não existem provas que sustentam as acusações”, declarou o clube.

Os jogadores do Brasiliense haviam manifestado insatisfação com as acusações do árbitro do jogo contra os paulistas poucos dias após a eliminação na Série D do Brasileirão. Nas redes sociais, Zé Love gravou vídeos nos stories questionando a atuação do dono do apito na eliminação do Brasiliense e rebatendo o conteúdo da súmula. Em um texto, Gustavo Henrique também se defendeu e negou ter cometido os atos.



Confira a nota do Brasiliense

"O Brasiliense informa que dois atletas do clube foram punidos pelo STJD em julgamento realizado na tarde desta terça (9). O atacante Zé Love foi condenado a 380 dias de suspensão e o zagueiro Gustavo Henrique pegou 360 de gancho. As punições foram referentes a confusão no jogo contra a Ferroviária, onde segundo a súmula os atletas teriam ofendido e cuspido no árbitro da partida.

Tanto o Brasiliense quanto os atletas discordam das punições, pois ao contrário do que está relatado na súmula do jogo, as imagens coletadas mostram claramente que os atletas não cometeram tais atos.

O Brasiliense entrará com recurso buscando a anulação das punições, visto que não existem provas que sustentam as acusações."