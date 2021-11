Por vitórias no NBB, candangos vão ao Rio Grande do Sul

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Matheus Maranhão/@mmaranhaofoto)

Os representantes do Distrito Federal querem ganhar a tabela do Novo Basquete Brasil (NBB). Mas para isso, precisarão superar fortes adversários gaúchos nesta quarta-feira (10/11). O Cerrado encara o Caxias do Sul, às 19h15, enquanto o BRB/Brasília mede forças com o União Corinthians, às 20h.



Apesar de defenderem a mesma bandeira, Cerrado e BRB/Brasília se encontram em momentos totalmente opostos. Enquanto o Verdão soma três vitórias em quatro jogos, os ET’s ainda soltaram o grito de vencedor nas três primeiras partidas do NBB 2021/22. Mas, longe do Distrito Federal, há um ponto em comum que une a dupla: o desejo de vencer os adversários gaúchos.



Embalados pela vitória sobre o União Corinthians na prorrogação, por 76 x 75, o Cerrado quer repetir a comemoração no Rio Grande Sul, mas, sem toda repetir a dose extra de emoção. O Caxias do Sul, adversário da vez, faz campanha totalmente oposta aos candangos, com três derotas e apenas uma vitória, a última delas para o Franca, por 84 x 75.

Cerrado Baquete encara o Caxias do Sul pelo NBB (foto: Divulgação/LNB)

Em momento adverso, o BRB/Brasília quer fazer jus ao investimento para a temporada. Nos três primeiros compromissos pela elite do basquete nacional, a equipe de Ricardo Oliveira soma três derrotas, duas delas na capital federal. Dessa forma, a equipe enxerga o duelo contra o União Corinthians como decisivo. O time gaúcho é um excelente ponto de transição para os candangos, pois, em cinco jogos, o adversário do sul foi derrotado cinco vezes.

BRB/Brasília vai ao Rio Grande do Sul por primeira vitória no NBB (foto: Matheus Maranhão/@mmaranhaofoto)

Programe-se



Quarta-feira (10/11)



19h15 - Caxias do Sul x Cerrado Basquete

Transmissão: Canal do NBB no Youtube e Faceboook



20h - União Corinthians x BRB/Brasília (Sem transmissão)

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima