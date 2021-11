Em busca da segunda vitória seguida na Superliga, Brasília visita o Sesi-SP

VP VICTOR PARRINI*

O Brasília vôlei desembarca em São Paulo para mais um desafio pela Superliga Masculina de Vôlei. Nesta quinta-feira (11/11), a equipe do Distrito Federal visita o Sesi-SP, às 19h, na Vila Leopoldina, na capital paulista. O confronto pode resultar na segunda vitória consecutiva dos candangos na elite do vôlei nacional.



Sob o comando do técnico Marcelo Thiessen, nas duas primeiras partidas da Superliga, o Brasília Vôlei sofreu uma derrota e conquistou outra vitória. O primeiro triunfo veio no último sábado (6/11), ao superar o Goiás, fora de casa, por 3 sets a 0. Confiante pelo bom desempenho na exibição anterior, o esquadrão candango almeja a segunda vitória em sequência.



Mas para soltar o grito de vitória longe da capital federal, o time do DF precisará de atenção ainda maior, pois os adversários paulistas vêm de três vitórias nos três primeiros compromissos pela Superliga. Outro trunfo do Sesi-SP vem das arquibancadas, o time poderá contar o apoio do seu torcedor no Ginásio da Vila Leopoldina.



“Estamos em constante evolução, crescendo jogo a jogo. Sabemos da tradição do Sesi-SP. Eles têm uma equipe muito boa e estão embalados pelas vitórias na Superliga. Mas sabemos que não tem jogo fácil, esperamos um confronto parelho. O mais importante é evoluirmos. Nosso time é bom e estamos com bastante confiança”, disse o oposto Renato.



Programe-se



Sesi-SP x Brasília Vôlei

Onde: Ginásio Sesi Vila Leopoldina

Hora: 19h

Transmissão: SporTV2



