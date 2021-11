Com medalhistas olímpicos, COB anuncia indicados ao prêmio de Melhor Atleta do Ano

VP VICTOR PARRINI*

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) divulgou nesta quinta-feira (11/11), os seis atletas que concorrem ao prêmio de Melhor Atleta do Ano do Prêmio Brasil Olímpico 2021. Medalhistas olímpicos nos Jogos Tóquio-2020 concorrem pelo troféu. Os vencedores serão revelados no dia 7 de dezembro, em cerimônia no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju.



Ana Marcela Cunha (maratona aquática), Rayssa Leal (skate street) e Rebeca Andrade (ginástica artísticas) concorrem no feminino, enquanto Hebert Conceição (boxe), Isaquias Queiroz (canoagem velocidade) e Italo Ferreira (surfe) são os indicados entre os homens.



"Pela primeira vez no Nordeste, o Prêmio Brasil Olímpico celebrará a melhor campanha da história do país em Jogos Olímpicos. Tenho certeza de que será uma grande festa em homenagem aos atletas, técnicos e a todos que contribuíram para esse resultado memorável em Tóquio", declarou o presidente do COB, Paulo Wanderley.



Os indicados a Melhor Atleta do Ano foram definidos através de colégio eleitoral, formado por jornalistas, dirigentes, Comissão de Atletas do COB, patrocinadores, personalidades do esporte e ex-atletas. Além dos 11 heróis olímpicos, os 51 melhores competidores e cada modalidade, como a judoca trimedalhista olímpica, Mayra Aguiar, o atacante campeão olímpico no futebol, Richarlison e outros.



MELHORES DO ANO ????????????



Saíram os indicados ao Prêmio Brasil Olímpico na categoria Melhor Atleta do Ano



FEMININO

???? @rayssaleal

????????‍?? Rebeca Andrade

????????‍?? @anamarcela92



MASCULINO

???? Hebert Conceição

????????‍?? @italoferreira

???? Isaquias Queiroz



E aí, quem merece levar o Prêmio? pic.twitter.com/tiqImOqLyn — Time Brasil (@timebrasil) November 11, 2021

Já os competidores que concorrem ao prêmio Atleta da Torcida serão conhecidos no próximo domingo (14/11), quando será aberta a votação popular pela internet.



“O esporte olímpico brasileiro estará muito bem representado por qualquer um desses atletas que conquistar o troféu de Melhor Atleta do Ano. Os concorrentes são muito fortes e encantaram o país com a qualidade de suas performances em Tóquio”, completou o presidente do COB.



Além dos atletas, outras categorias serão lembradas no evento. Uma delas, é o prêmio de Melhor Técnico e a entrega do troféu Adhemar Ferreira da Silva. destinado a personalidades do esporte representem os valores necessários para as práticas. As demais novidades são o Troféu TIM Transforma, para projetos que valorizam os princípios olímpicos, e o Troféu Inspire, às mulheres de destaque no Movimento Olímpico do Brasil.



Confira a lista de vencedores em cada modalidade do Prêmio Brasil Olímpico 2021



Atletismo - Alison dos Santos

Badminton - Ygor Coelho

Basquete 3x3 - Fabrício Veríssimo

Basquete 5 x 5 - Clarissa dos Santos

Beisebol - Thyago Vieira

Boxe - Hebert Conceição Souza

Canoagem Slalom - Ana Sátila

Canoagem Velocidade - Isaquias Queiroz

Ciclismo BMX Freestyle - Eduarda Bordignon

Ciclismo BMX Racing - Renato Rezende

Ciclismo Estrada – Vinícius Rangel

Ciclismo Mountain Bike - Henrique Avancini

Ciclismo Pista - Wellyda Rodrigues

Desportos na Neve - Michel Macedo

Desportos no Gelo - Nicole Silveira

Escalada Esportiva - Felipe Ho Foganholo

Esgrima - Nathalie Moellhausen

Futebol - Richarlison

Ginástica Artística - Rebeca Andrade

Ginástica de Trampolim - Camilla Gomes

Ginástica Rítmica - Duda Arakaki

Golfe - Alexandre Rocha

Handebol - Bruna de Paula

Hipismo Adestramento - João Victor Oliva

Hipismo CCE - Carlos Parro

Hipismo Saltos - Marlon Zanotelli

Hóquei sobre Grama e Indoor - Vinicius Vaz

Judô - Mayra Aguiar

Karatê – Vinícius Figueira

Levantamento de Pesos - Jaqueline Ferreira

Maratona Aquática - Ana Marcela Cunha

Nado Artístico - Laura Miccuci e Luisa Borges

Natação - Bruno Fratus

Pentatlo Moderno - Danilo Fagundes

Polo Aquático - Ana Beatriz Mantellato

Remo - Lucas Verthein

Rugby - Isadora Cerullo

Saltos Ornamentais - Kawan Pereira

Skate - Rayssa Leal

Softbol - Mariana Pereira

Surfe - Italo Ferreira

Taekwondo - Milena Titoneli

Tênis - Luisa Stefani e Laura Pigossi

Tênis de Mesa - Hugo Calderano

Tiro com Arco - Marcus D’Almeida

Tiro Esportivo - Felipe Wu

Triatlo – Vittoria Lopes

Vela - Martine Grael e Kahena Kunze

Vôlei – Fernanda Garay

Vôlei de Praia - Duda Lisboa

Wrestling - Laís Nunes

