Brasília impõe dificuldades, mas é derrotado para o Sesi-SP na Superliga

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Jéssica Telles/Sesi-SP)

O Brasília Vôlei retorna ao Distrito Federal com uma derrota na bagagem. Nesta quinta-feira (11/1), a equipe candanga foi a São Paulo enfrentar o invicto Sesi-SP, no Ginásio Sesi Vila Leopoldina. O esquadrão da capital federal até fez jogo duro, mas foi superado por 3 sets a 1, com parciais 25 x 16, 23 x 25, 25 x 18 e 26 x 24.



Jogando diante do seu torcedor, o Sesi-SP foi quem inaugurou o placar e teve os primeiros momentos de controle da partida, colocando 3 x 0 logo de início. Contudo, o Brasília superou o nervosismo inicial e equilibrou o confronto. Com o jogo em ritmo quente, Birigui se destacou após ace que colocou os anfitriões novamente em vantagem três pontos: 11 x 8. Em desvantagem, a equipe do DF desperdiçou saques e viu os paulistas ampliarem o placar para cinco de diferença e fechar o primeiro set em 25 x 16.



Se o Sesi controlou as principais ações do primeiro período, na parcial seguinte o Brasília tratou de também impor seu ritmo. Bruno Rubbo chegou a abrir 2 x 0 para os candangos, mas a sequência de falhas ofensivas e defensivas deixaram os paulistas encostarem no marcador. Após pedidos de tempo, o segundo set ganhou contornos dramáticos. O time do DF chegou a abrir 24 x 21, mas viu o Sesi-SP diminuir o prejuízo em um ponto. Contudo, o esquadrão brasiliense respirou e fechou por 25 x 23.

Sesi-SP supera Brasília Vôlei pela Superliga Masculina (foto: Jéssica Telles/Sesi-SP)

Diferentemente do set anterior, no terceiro, o Sesi-SP foi quem deus as cartas. Em ritmo avassalador, os paulistas logo colocaram 4 x 0 no placar e acuaram a equipe candanga. O time de Brasília tentou contornar os erros e voltar para a partida, mas a organização e autoridade dos donos da casa prevaleceram. Confortável com a vantagem, o Sesi-SP não teve dificuldades para fechar a terceira parcial, por 25 x 18, com um belo ace de Matheus Brasília, cria do DF.



No quarto e último set, o Brasília jogou para evitar mais uma derrota. A equipe de Marcelo Thiessen começou bem, abrindo 3 x 0 no início da parcial. Mesmo assim, o Sesi não desanimou e tratou de empatar e virar o placar. Após pedido de tempo brasiliense, o equilíbrio prevaleceu, com a disputa ponto a ponto. O Sesi-SP chegou a colocar 19 x 17 no marcador e forçou mais um tempo técnico do time do DF. Reorganizados defensivamente, os candangos dificultaram a vida paulista e não venderam barato a derrota. Porém, a confiança e o fator casa prevaleceu para o triunfo vermelho e preto: 26 x 24.



O próximo compromisso do Brasília Vôlei na Superliga Masculina será na terça-feira (16/11), às 19h, contra Cruzeiro, no Ginásio do Sesi, em Taguatinga Norte.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lim