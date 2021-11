Sequência negativa pressiona o BRB/Brasília por primeira vitória no NBB

VP VICTOR PARRINI*

A quem muito foi dado, muito será cobrado. Com investimentos altos e reformulação do Ginásio Nilson Nelson, o BRB/Brasília sente a pressão por resultados no Novo Basquete Brasil (NBB). Em quatro partidas na elite da modalidade, a equipe do Distrito Federal soma quatro derrotas e ainda não saboreou nenhuma vitória na nova temporada. Em busca de soltar encontrar o caminho dos triunfos, nesta sexta-feira (12/11), os candangos vão até Caxias do Sul, encarar o Caxias, às 20h, no Ginásio Arnão.

Após dois jogos em casa, o BRB/Brasília se preparou para pequena excursão pelo Rio Grande do Sul. Porém, a passagem pelos pampas não começou nada bem para os candangos. Na última quarta-feira (10/11), os comandados de Ricardo Oliveira não jogaram bem e foram derrotados pelo lanterna União Corinthians, por 70 x 55.

Para o desafio desta sexta, o elenco brasiliense conta com algumas incógnitas. O armador Ricardo Fischer está em fase de transição para o retorno às quadras, mas não é presença confirmada para o duelo no sul. Já o norte-americano Zach Graham, cestinha do Brasília na atual temporada, havia sentido dores no joelho direito e desfalcou a equipe no duelo diante do União Corinthians. E segundo a assessoria candanga, o ala faz tratamento intenso e passará por testes para saber se terá condições de enfrentar o Caxias.

Comandante da equipe, o técnico avaliou os possíveis desfalques e o tamanho do jogo. ''Temos um jogo muito importante. Infelizmente não tivemos nossa primeira vitória ainda. Estamos passando por um momento difícil, tendo em vista que Fischer e Zach estão fora por lesão", lembrou.

"Vamos, com certeza, fazer um bom confronto contra Caxias e vamos achar soluções para fazer uma ótima apresentação. Fazer um jogo forte, muito coletivo para podermos sair com a nossa primeira vitória'', complementou o técnico.

Insatisfeita com o desempenho diante do União Corinthians e jogos anteriores, a torcida organizada Uni Brasília emitiu uma nota oficial, expressando a insatisfação com a equipe. “Falta tudo no estrelado elenco do Brasília”, diz trecho da publicação.



A missão pela primeira vitória no NBB não será das mais simples. O adversário da vez vem embalado por excelente vitória sobre outra equipe candanga, o Cerrado. Na última quarta-feira (10/11), o esquadrão da Serra Gaúcha superou o Verdão do DF por 72 x 64.

