Desafio à vista: Brasília Vôlei visita o Praia Clube pela Superliga Feminina

VP VICTOR PARRINI*

Representante do Distrito Federal na Superliga Feminina, o Brasília Vôlei tem mais um grande desafio pela frente. Nesta sexta-feira (12/11), a equipe do Distrito Federal vai a Uberlândia encarar o Praia Clube, atual vice-campeão nacional. A bola sobe na Arena Dentil a partir das 16h, com transmissão do SporTV2.



Após estrear com excelente vitória em casa sobre o Maringá, o Brasília Vôlei quer reencontrar os caminhos da vitória na Superliga Feminina. A equipe da capital federal vem de duas derrotas consecutivas no torneio para a dupla carioca Fluminense e Sesc-Flamengo.



No último compromisso, diante das rubro-negras comandadas pelo experiente técnico Bernardinho, as meninas de Brasília até dificultaram a vida das adversárias cariocas. Porém, a sequência de falhas resultaram no tropeço em casa.



Para voltar aos trilhos e evitar o saldo negativo na competição nacional, a equipe comandada pelo técnico Rogério Portela precisará superar as atuais campeãs nacionais e líderes invictas da Superliga. Nos quatro primeiros jogos, o Praia Clube soma 100% de aproveitamento e mostra consistência ofensiva e defensiva. Em 13 sets jogados, o time mineiro venceu 12 e perdeu apenas um.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima