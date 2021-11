CBF comunica demissão de Leonardo Gaciba do comando da Comissão de Arbitragem

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

Leonardo Gaciba foi desligado do comando da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A decisão foi tomada na manhã desta sexta-feira (12/11), pelo presidente interino da entidade, Ednaldo Rodrigues. Gaciba vinha sofrendo constante pressão no cargo em meio as atuações polêmicas da arbitragem em competições nacionais.



A entidade máxima do futebol brasileiro informou que a decisão aconteceu por “entendimento mútuo” entre ambas as partes. Leonardo Gaciba assumiu a cadeira de chefia da arbitragem nacional em abril de 2019. A CBF comunicou que deu início a um “processo de reformulação”.



Alvo de críticas após atuações polêmicas da arbitragem brasileira, Gaciba teve o confronto entre Flamengo e Bahia, na última quinta-feira (11/11), no Maracanã, como um dos fatores definidores para o desligamento. O árbitro Vinicius Gonçalves Dias Araújo errou ao marcar o pênalti que resultou no primeiro gol rubro-negro na vitória por 3 x 0, quando a bola bate no peito do zagueiro baiano Conti, dentro da área. O VAR recomendou a revisão e a penalidade foi mantida.

"A CBF agradece a Leonardo Gaciba pelo empenho e pela forma altiva e incansável com que exerceu a Presidência da Comissão de Arbitragem da CBF", diz trecho da nota divulgada.

Novo comando

Com a queda de Leonardo Gaciba, o mineiro Alício Pena Júnior assume a cadeira de chefia do apito brasileiro. Ele seguirá no cargo até o fim do Campeonato Brasileiro. Pensando na reformulação para 2022, Edinaldo Rodrigues já está em busca de um nome definitivo para a presidência da Comissão de Arbitragem.

Confira a nota da CBF sobre a saída de Gaciba:

"A Confederação Brasileira de Futebol informa que, nesta data, deu início a um processo de reformulação na estrutura da arbitragem brasileira, que começa com a substituição do comando de sua Comissão de Arbitragem.



O Presidente em exercício da CBF, Ednaldo Rodrigues Gomes, conversou com o Presidente da Comissão de Arbitragem, Leonardo Gaciba, nesta sexta-feira (12) e o entendimento mútuo foi pela necessidade de uma mudança, com a implementação de novos procedimentos visando maximizar os acertos e minimizar os erros de todos os envolvidos.



A CBF agradece a Leonardo Gaciba pelo empenho e pela forma altiva e incansável com que exerceu a Presidência da Comissão de Arbitragem da CBF.



Assumirá a função interinamente, até a conclusão das competições da temporada 2021, o atual Vice-Presidente da Comissão de Arbitragem, Alício Pena Júnior, a quem o Presidente Ednaldo Rodrigues parabeniza, desejando sucesso no cargo e colocando a estrutura da entidade à inteira disposição da Comissão de Arbitragem para o constante aperfeiçoamento e desenvolvimento da arbitragem nacional".



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima