Edenílson é convocado para substituir o suspenso Casemiro na Seleção

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

Oficialmente garantido na Copa do Mundo do Catar em 2022, a Seleção Brasileira tem novidade para o clássico contra a Argentina, na próxima terça-feira (16/11). Com Casemiro suspenso por dois cartões amarelos, o técnico Tite convocou Edenílson, do Internacional, para ser o substituto.







Edenílson é o segundo jogador que atua no futebol brasileiro a integrar o atual elenco. Ele se junta ao goleiro gremista, Gabriel Chapecó. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que o coordenador da Seleção, Juninho Paulista comunicou os clubes nacionais que, em caso de lesões ou suspensões, peças das equipes domésticas poderiam receber o chamado.



Em nota, a entidade máxima do futebol brasileiro também informou que o Internacional não se opôs à convocação de seu meio-campista. Edenílson se apresentará no próximo domingo (14/12), um dia após o compromisso do Colorado contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. Portanto, não desfalcará o clube gaúcho.



Com atuações seguras, Edenílson vem agradando a comissão técnica da Seleção. O meia esteve presente nas duas últimas convocações. Para o confronto contra a Argentina, ele terá que disputar a posição com Fabinho, considerado substituto natural de Casemiro e tem a concorrência de Gerson e Fred.



Líder absoluto e invicto das Eliminatórias Sul-Americanas, o Brasil já está garantido para a Copa do Mundo do Catar. A Seleção vem de 11 vitórias em 12 jogos. O próximo compromisso será contra ninguém menos que a Argentina de Lionel Messi, na próxima terça-feira (16/11), às 20h30, em San Juan.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima