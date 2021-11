França e Bélgica confirmam vaga na Copa

AE Agência Estado

(crédito: FRANCK FIFE / AFP)

Com goleada por 8 x 0, a França se garantiu na Copa do Mundo do Catar, neste sábado, assim como a Bélgica, que também venceu pela 9ª rodada das Eliminatórias Europeias. Os franceses atropelaram o Cazaquistão, com quatro gols de Mbappé, enquanto os belgas derrotaram a Estônia por 3 x 1.

A Holanda chegou a ficar perto da Copa, mas sofreu o empate de Montenegro no fim e decidirá a vaga na última rodada.

A França garantiu a vaga no Catar com um placar elástico sobre o Cazaquistão e abriu quatro pontos de vantagem na liderança do Grupo D, tirando as chances de classificação da Finlândia, que brigará por vaga na repescagem com a Ucrânia na última rodada, ainda nesta Data Fifa.

A França saiu na frente logo aos seis minutos, com gol de Mbappé, completando de primeira um cruzamento pela esquerda. O atacante do PSG ampliou, aos 11, aproveitando uma saída errada do goleiro. O artilheiro mostrou que o posicionamento estava em dia e marcou o terceiro, aos 31, de cabeça. Coman completou a segunda assistência no jogo.

No segundo tempo, foi a vez de Benzema ir às redes. O atacante do Real Madrid marcou 4 x 0, aos 10 minutos, e ampliou aos 14, com assistências de Theo Hernandez e Mbappé. O volante Rabiot marcou de cabeça, em cobrança de escanteio, o sexto gol do francês. Terceiro maior artilheiro da França, Griezmann fez o sétimo em cobrança de pênalti. Mbappé fechou o marcador, com mais um gol no fim do jogo.

No Grupo E, o País de Gales venceu Belarus por 5 x 1, mas não conseguirá alcançar a seleção da Bélgica, que bateu a Estônia por 3 x 1. Os belgas chegam a 19 pontos e garantem a classificação, enquanto os galeses precisam de apenas um empate na última rodada para irem à repescagem. A República Tcheca ainda tem chances nos critérios de desempate, caso vença e o País de Gales perca no jogo final.

A Bélgica abriu caminho para a Copa logo aos 11 minutos, com Benteke aproveitando falha do goleiro da Estônia. Com um chutaço de fora da área, Carrasco ampliou o placar no início do segundo tempo. Erik Sorga diminuiu para a Estônia, aos 25, mas Thorgan Hazard marcou 3 x 1 logo depois.