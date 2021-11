Valentino Rossi se despede

AE Agência Estado

A temporada da MotoGP terminou, ontem, com mais uma vitória do italiano Francesco Bagnaia, desta vez na etapa de Valência, na Espanha, mas ele teve de dividir os holofotes com o compatriota Valentino Rossi, que fez a última corrida na motovelocidade e viveu um dia de homenagens. Ao fim da prova, enquanto Bagnaia celebrava no pódio, ao lado do espanhol Jorge Martín e do australiano Jack Miller, todos da Ducati, o multicampeão Rossi, 10º colocado, pulava e era carregado em meio a gritos na garagem da equipe.

A corrida começou com campeões definidos. O francês Fabio Quartararo, quinto colocado, ontem, foi o campeão dos pilotos duas etapas atrás, em Emília-Romanha, enquanto a Ducati garantiu o título de construtores na etapa de Algarve, no final de semana anterior, após Bagnaia terminar em primeiro. Com isso, ficou mais fácil concentrar as atenções na despedida de Rossi, que fez história na modalidade.

No clima de despedida, antes do início da corrida, todos queriam abraçar o lendário piloto italiano. Um dos abraços veio de outra lenda, mas do futebol. Em Valência, Ronaldo Fenômeno se encontrou com Rossi, que abriu um sorriso e levantou as mãos em celebração ao ver que o craque brasileiro estava presente.

Na pista, Rossi largou em 10º e chegou a ocupar a nona colocação, mas terminou a corrida na mesma posição em que começou. Após o final da corrida, rodeado de pessoas, Valentino Rossi subiu na barreira que separa a arquibancada da pista e saudou a torcida por alguns segundos, enquanto era ovacionado. Bandeiras amarelas com o número 46 estampado balançavam em vários pontos do Circuito Ricardo Tormo.

Aos 42 anos, Valentino Rossi anunciou a decisão de se aposentar no início de agosto, no meio da temporada, após o recesso de verão. Nove vezes campeão mundial, com sete títulos na categoria principal da MotoGP, somado a conquistas nas categorias 125cc e 250cc, o piloto fez história na motovelocidade. Durante os anos, cultivou rivalidades icônicas, a principal delas com Max Biaggi. Mais recentemente, travou duelos importantes com Jorge Lorenzo e Marc Márquez.