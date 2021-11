Brasília troca de técnico para tentar salvar temporada no NBB

CB Correio Braziliense

(crédito: Matheus Maranhão / @mmaranhaofoto)

A incrível série de cinco derrotas em cinco jogos na atual temporada do Novo Basquete Brasília (NBB) provocou uma importante mudança no time do Brasília. Nesta segunda-feira (15/11), a equipe da capital do país anunciou a troca do comando técnico: sai Ricardo de Oliveira e chega Regis Marrelli, que estava sem clube desde o fim da temporada 2020/2021

Na temporada passada, o treinador de 52 anos comandou o Paulistano, onde teve bons resultados: vice-campeão paulista e a quarta colocação do NBB. Marrelli vai para a 11ª participação no NBB, após passagens também por São José, Palmeiras e Vitória. Foi eleito o melhor técnico do campeonato nacional em 2018 e esteve entre os três melhores na última edição.

''A equipe foi bem montada. Tive o prazer de trabalhar com alguns jogadores do elenco atual: Fischer, Basílio e Arthur. Estou muito feliz pelo convite e pela oportunidade de estar no comando de uma equipe com tanta tradição no cenário nacional e em uma cidade que ama o basquete. Temos toda a estrutura para um grande trabalho. Agora, é fazer o que a gente gosta: trabalhar forte na quadra e no dia a dia para a equipe ter o melhor rendimento possível e corresponder às expectativas da torcida'', comentou o novo técnico do Brasília Basquete.

A chegada do treinador acontece na semana em que o time retorna para casa, após dois jogos no Sul do país. Na sexta-feira (19/11), o adversário será o Mogi. No domingo, a equipe encara o Pato Basquete. A Arena BRB/Nilson Nelson aguarda será o palco dos duelos. Os ingressos estão disponíveis: https://www.eventim.com.br/artist/nbb-21-22/