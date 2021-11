Brasília Vôlei sofre mais uma derrota na Superliga Masculina

JM Júlia Mano*

O Brasília Vôlei encarou a terceira derrota na Superliga Masculina, na noite desta terça-feira (16/11). O time da capital federal recebeu, no Ginásio do Sesi Taguatinga, o invicto Sada Cruzeiro pela 5ª rodada. A equipe comandada por Marcelo Thiessen fez jogo duro diante da pedreira mineira, mas foi superado por 3 sets a 1, com parciais de 25/18; 25/16; 25/23 e 25/19.

Com o resultado desta noite, o Brasília Vôlei fica na oitava posição com três pontos. O Sada Cruzeiro acumula 14 pontos e disparou para a liderança da tabela. O time da capital federal agora viaja para Belo Horizonte. O próximo desafio dos brasilienses é, no sábado (20/11), contra o Fiat/Gerdau/Minas.

Brasília Vôlei tenta se encontrar

O visitante Sada Cruzeiro abriu cinco de vantagem logo no início da partida. Com isso, o técnico candango Marcelo Thiessen pediu tempo e o Brasília Vôlei conseguiu quebrar a sequência dos mineiros, que chegaram a fazer, em dez pontos, três aces. O comandante brasiliense ainda orientou que os jogadores atacassem explorando o alto bloqueio adversário, o time também passou a forçar o saque. Com isso, a equipe do quadradinho conseguiu se encontrar no final do set, o que levou o Sada a perder cinco set points e fechar em 25/18.

Os mineiros chegaram para a segunda parcial impondo o ritmo de jogo sob o Brasília Vôlei. A vantagem do Sada Cruzeiro chegou a sete pontos logo no início do set. Os candangos se organizaram e passaram a ameaçar a hegemonia que o adversário tentou impor na partida. O time de Marcelo Thiessen soube explorar bem os bloqueios e aproveitar os erros do outro lado da rede para encostar no placar. No entanto, não foi suficiente para dificultar o fechamento do set, que ficou em 25/16 para o Sada.

Brasília Vôlei vira...

O time da capital federal chegou para a terceira parcial jogando a pressão para o lado adversário. O Brasília Vôlei abriu seis pontos de vantagem no início do set, a passagem do central Álvaro no saque foi crucial para a virada a favor dos brasilienses. Focados, os candangos tiveram um set praticamente sossegado. Na reta final, o Sada Cruzeiro tentou se impor, mas, por 25/23, a torcida do quadradinho pode vibrar mais forte do Sesi Taguatinga.

...mas o Sada Cruzeiro leva a melhor

Os mineiros retornaram para o último set com postura diferente do terceiro. Porém, não intimidou o time da casa, que não facilitou e ficou na cola durante toda a parcial. O Brasília Vôlei conseguiu manter dois pontos de diferença do Sada Cruzeiro em boa parte do set. A virada ocorreu na reta final, quando os brasilienses cometeram erros que foram cruciais para os adversários dispararem e vencerem a partida.

