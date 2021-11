Sucesso do Flamengo é espelho para o Corinthians que tenta voltar aos trilhos

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

O Maracanã está pronto para mais um encontro entre os dois times mais populares do Brasil. Nesta quarta-feira (17/11), às 21h30, o Flamengo recebe o Corinthians, em mais um jogo importante para ambas as equipes pelo Campeonato Brasileiro.



Mesmo com apenas 2% de chances de título, o rubro-negro não quer desgarrar ainda mais do líder Atlético-MG. Muito menos ser ultrapassado pelo Palmeiras. A pouco mais de uma semana da final da Libertadores da América contra o alviverde paulista, o time comandado por Renato Gaúcho planeja somar o maior número de pontos possível e chegar com moral na decisão continental.



Do outro lado, o alvinegro paulista parte em busca da quarta vitória em cinco jogos. Após o brilho do trio ofensivo composto por Renato Augusto, Giuliano e Róger Guedes, no triunfo por 3 x 2 sobre o Cuiabá, o técnico Sylvinho aposta todas as fichas nos reforços estrelados para beliscar uma vaga no G-4.



Gigantes pela própria natureza, Flamengo e Corinthians costumam ser espelho um para o outro. Hoje, a reestruturação do rubro-negro carioca é o exemplo a ser seguido. A ideia é sustentada até mesmo nos bastidores do Parque São Jorge.



Eduardo Bandeira de Mello assumiu a direção da Gávea em 2013. Até o fim do mandato, em 2018, organizou, estipulou metas e recolocou o Mais Querido nos trilhos financeiramente. O projeto encabeçado pelo ex-cartola foi admirado pela alta cúpula alvinegra.

No início do ano, o diretor financeiro do Corinthians, Wesley Melo, consultou Bandeira de Mello sobre como o rombo financeiro flamenguista deu lugar às taças.



Os conselhos do ex-presidente rubro-negro parecem ter sido ouvidos com atenção. O mandatário do Timão, Duílio Monteiro Alves, adotou uma política “pés no chão”. Evitou gastos ao dispensar peças inutilizadas e vislumbrou possibilidades para o futebol do clube.

Os frutos começaram a ser colhidos a partir de julho, quando a diretoria anunciou o “quarteto fantástico” formado por Renato Augusto, Róger Guedes, Willian e Giuliano. A chegada dos reforços mudou totalmente o status do Corinthians no Brasileirão. De candidato ao rebaixamento, o alvinegro passou a sonhar com vaga direta na Libertadores do próximo ano.

No entanto, a missão do Timão no Rio de Janeiro não será nada fácil. A equipe precisará quebrar jejum de mais de três anos sem vencer o Flamengo. Algo que não acontece desde os 2 x 1 no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil 2018.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima