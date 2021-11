Final da Libertadores Feminina contará com auxílio inédito do VAR

VP VICTOR PARRINI*

A final da Libertadores Feminina 2021 bate à porta e com o Brasil na briga pelo título. Campeão brasileiro e paulista, o invicto Corinthians mede forças com Independiente Santa Fe-COL. A bola rola no próximo domingo (21/11), às 20h, Estádio Gran Parque Central, na capital uruguaia. A novidade para a decisão fica por conta do auxílio do VAR, o árbitro de vídeo, até então inédito em competições femininas da Conmebol.



Segundo a entidade máxima do futebol sul-americano, a implementação do recurso tecnológico visa cumprir com a justiça e as regras do jogo, tidos como “pilares fundamentais” da disputa. O vídeo será operado pela árbitra argentina, Salomé di Iorio, enquanto a compatriota, Maria Laura Fortunato, comandará as decisões em campo.

¡Histórico! ?La CONMEBOL implementará el VAR en la final de un torneo femenino y será la primera vez en el mundo del fútbol que se disputará un partido con la conducción arbitral completamente de mujeres. ????‍????



O Corinthians carimbou a vaga na final continental após golear o Nacional-URU por 8 x 0, em partida marcada por ato de injúria racial, sofrido por Adriana. Segundo o clube paulista, a atacante foi chamada de “macaca” após marcar o sexto gol corintiano na partida.

Em nota, a equipe do Parque São Jorge repudiou as ofensas e declarou que o departamento jurídico seguirá na apuração do caso.



As alvinegras vão em busca do tricampeonato da Libertadores. O Timão já levantou a taça mais cobiçada das Américas em 2017 e 2019.



Do outro lado do confronto, o Independiente Santa Fe quer faturar o primeiro caneco continental. As colombianas garantiram a vaga na decisão após superar, nos pênaltis, a Ferroviária de Araraquara. O time do interior paulista é o atual campeão continental e agora brigará com o Nacional-URU pelo terceiro lugar.



