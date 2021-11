Conmebol suspende árbitros por agressão em lance polêmico entre Brasil e Argentina

LM Luísa Mariana Moura*

(crédito: Andres Larrovere/AFP )

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) se pronunciou a respeito do lance envolvendo os jogadores Otamendi e Raphinha, que causou enorme polêmica na partida entre Brasil e Argentina, nesta terça-feira (16/11). Segundo a entidade, o árbitro Andrés Cunha e o responsável pelo VAR, Estebán Ostojich, foram suspensos ,por tempo indeterminado, após os "erros graves" cometidos na partida que terminou em 0x0, pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2022.



O lance aconteceu aos 33 minutos do primeiro tempo, quando o atacante brasileiro e o zagueiro argentino se envolveram em uma dividida na saída da área. Na disputa, Otamendi acerta Raphinha no rosto com o braço. O brasileiro teve um sangramento na boca e precisou levar cinco pontos no intervalo.

Nos áudios do VAR, divulgada nesta quinta, Ostojich analisa o lance e diz que a agressão foi de "intensidade média" e merecia apenas cartão amarelo. Andrés Cunha, logo em seguida, concordou.



Confira o comunicado completo:

CONSIDERANDO

Que, a atuação do Árbitro Principal Andrés Ismael Cunha Soca Vargas e do Árbitro VAR Esteban Daniel Ostojich Vega, designados para o mencionado jogo, foram analisadas tecnicamente por esta Comissão, concluindo que os mesmos cometeram erros graves e manifestos no exercício de suas funções no desenvolvimento da partida, pontualmente na seguinte situação:

- Minuto 33: Conduta Violenta do Jogador N°19 Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi (ARG) contra um adversário colocando em risco a integridade física do mesmo com uso do braço no rosto.

Como consequência, a Comissão de Árbitros da CONMEBOL

RESOLVE

1. SUSPENDER os Árbitros ANDRÉS ISMAEL CUNHA SOCA e ESTEBAN DANIEL OSTOJICH

VEGA por tempo indeterminado no exercício de suas funções em competições

organizadas pela CONMEBOL.

2. NOTIFICAR os Árbitros ANDRÉS ISMAEL CUNHA SOCA e ESTEBAN DANIEL OSTOJICH

VEGA.

Wilson Seneme

Presidente

Comissão de Árbitros

A Conmebol ainda liberou os áudios e imagens para a checagem, confira:

* Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco