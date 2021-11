Catar 2022: como chegar ao país da próxima Copa do Mundo

JG Jéssica Gotlib

Expectativa pela torcida brasileira no país do Oriente Médio é tão grande que a embaixada do Qatar criou um hostsite com informações sobre a Copa do Mundo de 2022 - (crédito: KARIM JAAFAR/AFP)

À medida que se aproxima a Copa do Mundo do Catar, que terá início em 21 de novembro de 2022, algumas perguntas se tornam urgentes na cabeça de quem pretende acompanhar o evento de perto. A primeira delas é como ir e quanto custa se deslocar até lá. O país fica no continente asiático, próximo ao Golfo Pérsico.



Começando pelo mais fácil. A distância, em linha reta, entre Catar e Brasil é cerca de 12 mil km. A diferença de fuso-horário entre os dois países é de seis horas, sendo que o país do Oriente Médio está na nossa frente no relógio. Isso quer dizer que, quando aqui for meia noite do dia 19 de novembro, lá já será 6h da mesma data.



Há algumas opções de voos direitos saindo de São Paulo para a capital, Doha. A viagem dura mais ou menos 14 horas e pode custar de R$ 4 mil a R$ 14 mil por trecho, dependendo de fatores como a proximidade da data ou a classe escolhida (executiva, econômica, etc). Segundo anunciado pelo Ministério do Turismo, a partir de fevereiro do ano que vem os brasileiros também contarão com um voo direto partindo do Rio de Janeiro.



Passaporte e vacina



Outra facilidade aos apaixonados por futebol que pretendem partir do nosso país para acompanhar a Copa é que há um acordo de isenção mútua de visto em vigor desde outubro de 2019. Assim, qualquer turista brasileiro que queira visitar o Catar pode levar uma documentação de viagem simplificada, como carteira de identidade e passaporte válidos.



As condições de visitação para quem estiver vacinado para covid-19 também são melhores. Desde julho de 2021, qualquer pessoa que tenha completado o ciclo de imunização das farmacêuticas autorizadas no país pode entrar sem realizar um teste prévio nem passar por quarentena.



Para comprovar a situação, basta apresentar certificado de imunização com o nome do viajante (mesmo descrito no passaporte), nome, lote e data da aplicação da vacina, além do selo oficial da autoridade de saúde. Este documento pode ser obtido na página de serviços do governo federal.



Hospedagem e transporte



Como são esperados muitos brasileiros para a Copa do Mundo de 2022, a Embaixada do Catar no Brasil preparou um hotsite com informações específicas sobre o evento. Na página, é possível descobrir, por exemplo, que nenhum dos estádios fica a mais de uma hora um do outro. Bem diferente da copa realizada por aqui em 2014 e mesmo da Rússia, em 2018.



“Isso significa que os torcedores podem torcer por seu time favorito no Al Wakrah Stadium, ao sul de Doha, à tarde - e absorver a atmosfera no Al Bayt Stadium - Al Khor City, no norte do Catar, na mesma noite”, ressalta a nota. A comunicação oficial do país também dá conta que a região terá disponível um transporte multimodal para os turistas. Metrô, carro, trem, bicicleta e até táxi aquático poderão ser usados para os deslocamentos.



Por último, há um cadastro de interesse em hospedagem. A embaixada garante opções variadas, desde as mais econômicas às luxuosas, para públicos de todos os bolsos. Ainda assim, vale a pena pesquisar hotéis e em outros sites de cotação, como Booking ou Hoteis.com. Há diárias a partir de R$ 1,4 mil por adulto.



Para os viajantes mais conservadores, há pacotes de viagens em agências como Stella Barros e CVC com preços a partir de R$ 28 mil e parcelamento no cartão de crédito. Chamados de “Torcida Brasil” os pacotes incluem hospedagem, traslado, alimentação e até bebida alcoólica. Só a passagem aérea deve ser comprada à parte.