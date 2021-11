Com Neymar na disputa, Fifa anuncia finalistas ao prêmio The Best

VP VICTOR PARRINI*

A Fifa anunciou, na tarde desta segunda-feira (22/11), os finalistas ao prêmio The Best, que define os melhores do mundo do futebol no ano, entre homens e mulheres. O Brasil será representado por Neymar, do Paris Saint-Germain, e o goleiro Alisson, do Liverpool. A cerimônia acontecerá em 17 de janeiro de 2022.



A entidade máxima do futebol divulgou as listas finais para melhor jogador, melhor jogadora, melhor goleiro, melhor goleira, melhor treinador do futebol masculino e melhor treinador(a) do futebol feminino.



Na categoria de melhor jogador, o Brasil é representado pelo atacante Neymar. O meia brasileiro naturalizado italiano, Jorginho, também aparece no páreo, junto ao atual vencedor, Robert Lewandwoski, e outros craques. O goleiro Alisson fecha a participação verde-amarela por um prêmio individual.



A votação para os melhores do mundo do futebol no ano está aberta até 10 de dezembro, no site oficial da Fifa. O evento de premiação acontecerá em 17 de janeiro de 2022.



O resultado será conhecido através do colégio eleitoral formado por treinadores de seleções, capitães de seleções, jornalistas e os internautas. O voto de cada uma das categorias tem 25% de peso na composição do resultado.



Confira os finalistas de cada categoria:



Melhor jogador

Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

Neymar (Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Liverpool)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

N’Golo Kanté (Chelsea)

Jorginho (Chelsea)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Karim Benzema (Real Madrid)

Melhor jogadora

Stina Blackstenius (Hacken)

Aitana Bonmatí (Barcelona)

Lucy Bronze (Manchester City)

Magdalena Eriksson (Chelsea)

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Pernille Harder (Chelsea)

Jennifer Hermoso (Barcelona)

Ji Soyun (Chelsea)

Sam Kerr (Chelsea)

Vivianne Miedema (Arsenal)

Alexia Putellas (Barcelona)

Christine Sinclair (Portland Thorns)

Ellen White (Manchester City)

Melhor goleiro



Alisson Becker (Liverpool)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Édouard Mendy (Chelsea)

Manuel Neuer (Bayern de Munique)

Kasper Schmeichel (Leicester City)



Melhor goleira



Ann-Katrin Berger (Chelsea FC)

Christiane Endler (Lyon)

Stephanie Lynn Marie Labbé (Paris Saint-Germain)

Hedvig Lindahl (Atlético de Madrid)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)



Melhor treinador - Masculino



Antonio Conte (Tottenham)

Hansi Flick (seleção alemã)

Pep Guardiola (Manchester City)

Roberto Mancini (seleção italiana)

Lionel Sebastián Scaloni (seleção argentina)

Diego Simeone (Atlético de Madrid)

Thomas Tuchel (Chelsea)



Melhor treinador(a) - Feminino



Lluís Cortés (FC Barcelona)

Peter Gerhardsson (seleção sueca)

Emma Hayes (Chelsea FC)

Beverly Priestman (seleção canadense)

Sarina Wiegman (seleção inglesa)



