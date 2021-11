Brasília Vôlei viaja a Barueri para mais um desafio na Superliga Feminina

JM Júlia Mano*

(crédito: @guerreirofotografia)

Fora de casa, o Brasília Vôlei busca a terceira vitória na Superliga Feminina. As brasilienses enfrentam o Barueri Volleyball Club, que está em situação semelhante no campeonato. O Ginásio José Corrêa, em Barueri, recebe a partida nesta terça-feira (23/11). A bola sobe às 17h com transmissão do Canal Vôlei Brasil.

O Brasília Vôlei e o Barueri se encontram em situação similar na Superliga. Ambos somaram seis pontos, tiveram duas vitórias e três derrotas. O time paulista ocupa a 8ª posição da tabela, enquanto a equipe da capital federal está na 9ª colocação. O desempate é pela quantidade de sets vencidos, o plantel de São Paulo anota um a mais do que as candangas.

No entanto, a tabela não intimida as brasilienses que entram em quadra embaladas pela vitória em cima do lanterna Curitiba Vôlei, por 3 sets a 0, na última rodada. Em casa, no Ginásio Sesi Taguatinga, as paranaenses e as candangas começaram a partida derrubando bolas e disputando ponto a ponto. A primeira parcial foi até 27x25. Na segunda, o Brasília Vôlei conseguiu abrir vantagem e fechou em 25x20. No último set, o time da capital federal amassou as visitantes, por 25x9.

Na última rodada, o Barueri foi superado pelo Osasco, por 3 sets a 1. Contra outras pedreiras, como o Sesi Vôlei Bauru e o Pinheiros, o time paulista também foi derrotado, mas arrancou um set de vitória.

*Estagiária sob supervisão de Marcos Paulo Lima