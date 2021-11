Jorge Jesus se afasta de assumir Seleção Brasileira: "Penso que não vou ser eu"

VP VICTOR PARRINI*

Ídolo da nação flamenguista, o técnico Jorge Jesus comentou sobre substituir Tite no comando da Seleção Brasileira, após a Copa do Mundo de 2022. Em entrevista coletiva antes do duelo decisivo contra o Barcelona, nesta terça-feira (22/11), às 17h, pela Liga dos Campeões, o técnico do Benfica deixou claro que qualquer treinador gostaria de comandar a amarelinha.



Mesmo assim, apesar dos elogios à Seleção, o “Mister” enxerga dificuldades para que um treinador estrangeiro seja contrato pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



“Hoje sou eu que escolho quem quero treinar. Quando comecei a carreira, não era tão bem assim. A Seleção do Brasil nunca foi treinada por um estrangeiro. Penso que também não vou ser eu. Agora, qualquer treinador do mundo gostaria de treinar a seleção do Brasil”, enfatizou o ex-Flamengo.



Jorge Jesus tem vínculo com o Benfica até junho de 2022. Nas últimas semanas, a imprensa portuguesa chegou a dar como certa a saída do técnico de 67 anos, e que o clube estaria em busca de um novo nome. Porém, a equipe de Lisboa emitiu um comunicado e desmentiu os rumores.



Brasil comandado por estrangeiro?

Não é a primeira vez que um nome estrangeiro é ligado à Seleção Brasileira. Recentemente, Xavi, agora técnico do Barcelona, recusou proposta para ser auxiliar de Tite na Copa do Mundo do Catar, com projeto para assumir as rédeas da amarelinha após o mundial.



"Sim, é verdade que eles me ofereceram. Primeiro, eu seria auxiliar do Tite e, depois da Copa do Mundo, assumiria a seleção, mas minha ideia era vir para o Barça", disse o espanhol.



