JM Júlia Mano*

(crédito: Carol Oliveira fotografia)

A equipe comandada pelo técnico Rogério Portela amargou mais uma derrota fora de casa. O time feminino do Brasília Vôlei viajou até o interior do estado de São Paulo para enfrentar o Barueri Volleyball Club, no fim da tarde desta terça-feira (23). Em confronto direto, as paulistas disparam na tabela ao vencerem o duelo por 3 sets a 0, com todas as parciais em 25/17.

Com o resultado da partida, o Brasília Vôlei permaneceu na 9ª colocação da tabela com seis pontos, enquanto o Barueri somou nove e foi para o 6º lugar. O plantel da capital federal encontrou dificuldades para entrar no jogo e para atravessar o paredão paulista formado, principalmente, pela central Diana Duarte, que levou o troféu Viva Vôlei para casa.

O próximo desafio das brasilienses é diante do Pinheiros, na sexta-feira (26). As candangas receberão as paulistas em casa, no Ginásio Sesi Taguatinga. Em entrevista ao Canal Viva Vôlei, a capitã Ana Cristina adiantou que vai ser necessário trabalhar e estudar mais nos para enfrentar as adversárias e não entregar tantos pontos, por erros, como ocorreu no Ginásio José Corrêa, em Barueri.

Três vezes 25x17

O Brasília Vôlei abriu a partida com quatro pontos de vantagem sobre as adversárias. A partir do momento em que o Barueri conseguiu fechar o bloqueio, o time da capital federal enfrentou problemas no duelo. O grande nome do paredão paulista foi Diana. Somente no primeiro set, a equipe do técnico Zé Roberto Guimarães fez nove pontos do fundamento, contra os dois do plantel do treinador Rogério Portela.

Com o crescimento do Barueri na parcial, o técnico candango pediu tempo para organizar a casa. Também chamou a atenção quanto a sequência de erros da sua equipe e rodou bastante o banco. No primeiro set, a entrada de Sara e de Paquiardi foram importantes para diminuir a vantagem das adversárias, que chegou a oito pontos. Mesmo assim, o Brasília não conseguiu se encontrar e Carina fechou o set para o time paulista.

O segundo set começou com o Barueri em disparada no placar. A passagem de Lorrayna logo no início foi importante para o time anotar sete pontos contra os três do Brasília. O time paulista também se mostrou mais atento na defesa, na subida do bloqueio e buscou atacar com paciência. A equipe candanga encontrou novamente bastante dificuldade para ultrapassar o paredão adversário.

O ponto de virada para o time brasiliense foi quando Arianne retornou à quadra, na inversão do sistema 5x1, e derrubou a bola no primeiro levantamento que recebeu. A central Aline também foi importante para a levantadora Maynara conseguir fazer a distribuição em outros pontos da rede, porque o Barueri havia fechado o bloqueio nas pontas. No entanto, assim como no primeiro set, o Brasília só conseguiu fazer alguns ajustes na reta final da parcial, enquanto o time paulista evoluiu e teve um melhor aproveitamento, principalmente no ataque.

A terceira parcial foi pegada no início. O Barueri chegou a sair à frente, mas o Brasília conseguiu se estruturar para empatar. Com isso, os times derrubaram bolas ponto a ponto e protagonizaram excelentes rallys. No entanto, com um bloqueio da oposta Lorrayna, a equipe da capital federal se desestabilizou novamente e passou a cometer uma sequência de erros, o que fez as adversárias paulistas terem outro disparo no placar.

Lorrayna pintou o seu nome no ponto de vitória do Barueri. Neneca fez uma recepção ruim de saque e a oposta paulista aproveitou para botar a bola no chão.



*Estagiária sob supervisão de Marcos Paulo Lima