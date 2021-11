Conmebol extingue o gol fora de casa como critério de desempate

VP VICTOR PARRINI*

Às vésperas da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, no sábado (27/11), às 17h, no Estádio Centenário, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou mudanças para as temporadas seguintes. Nesta quinta-feira (25/11), a entidade sul-americana extinguiu o “gol fora de casa” como critério de desempate nas fases mata-matas de torneios continentais.



A decisão foi comunicada pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, e visa “uma maior justiça desportiva”. O gol de equipes visitantes como desempate não afeta as finais de Libertadores e Copa Sul-Americana, pois os títulos continentais são decididos em jogos únicos.



“A CONMEBOL elimina o ‘gol fora de casa’. A partir de agora, todos os gols dos torneios da CONMEBOL terão o mesmo valor, os muitos gols convertidos como visitante não serão mais considerados como fator de desempate. Com isso, visa-se uma maior justiça esportiva”, comunicou a entidade.

La CONMEBOL elimina el “gol de visitante”. En adelante todos los goles de los torneos de la CONMEBOL tendrán el mismo valor, ya no se considerará como un factor de desempate los tantos convertidos en calidad de visitante. Con ello, se apunta a una mayor justicia deportiva. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 25, 2021

Agora, a Conmebol segue os mesmos passos das competições disputadas no Brasil, como a Copa do Brasil, e na Europa, a exemplo da Liga dos Campeões e a Liga Europa. A entidade máxima do futebol do Velho Continente havia anunciado, em junho, o fim do gol fora de casa como desempate.

