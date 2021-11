Não foi ao Uruguai? Saiba onde ver a final da Libertadores em Brasília

JM Júlia Mano*

OriginalEstabelecimentos do Distrito Federal se mobilizam para receber torcedores na decisão continental - (crédito: Conmebol)

Palmeiras e Flamengo protagonizam neste sábado, às 17h, a final da Libertadores, bem longe da capital, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Alguns torcedores candangos conseguiram embarcar rumo ao país vizinho para ver in loco o time do coração conquistar o tricampeonato. Os que não tiveram êxito poderão assistir à finalíssima pelos telões espalhados no Distrito Federal. O Correio preparou um guia com os locais em que o jogo será transmitido.

Os torcedores que não quiserem dividir espaço com os rivais têm a opção de acompanhar a partida nas sedes das organizadas. A Mancha Verde, casa dos palmeirenses no quadradinho, promoverá uma grande festa com direito a uma réplica da taça da Libertadores como decoração do local. Eles ficam localizados na Rua 3 de Vicente Pires.

Mancha Verde prepara espaço para torcer e vibrar se forem campeões (foto: Arquivo Pessoal)

Os flamenguistas têm a opção de ir à sede da Raça Rubro-negra, que fica na EQNN 6/8 de Ceilândia, ou à da Torcida Jovem Fla, localizada na QI 616 de Samambaia Sul. No Plano Piloto, a Sede da Urubuzada, na quadra 1401 do Cruzeiro Novo, colocou a casa em ordem para receber os torcedores. O Bar do Flamengo, na quadra 12 do Paranoá, também transmitirá a finalíssima.

Raça Rubro-negra também se preparou para torcer e vibrar se o Flamengo for campeão (foto: Arquivo Pessoal)

Outros estabelecimentos espalhados pela capital federal também exibirão o jogo em telões e se preparam para receber as duas torcidas no mesmo ambiente. Alguns também oferecerão shows ou música ao vivo entre outros benefícios ao público.



Águas Claras

Five Sport Bar

O bar de temática esportiva é habituado a transmitir diversas partidas nos televisores espalhados pelo estabelecimento. Ele fica localizado na praça de alimentação do Shopping DF Plaza.

Quiosque Vista Livre

Localizado na Praça das Gaivotas, na quadra 301, os torcedores poderão assistir o jogo nos telões que estarão disponíveis.

Rio Butiquim

O boteco de temática carioca fica na Rua 34 Norte. Após a partida terá música ao vivo para embalar a festa da torcida vencedora.

Guará

Solano's Sports Bar

Point de amantes do futebol no Guará I, o boteco fica na QI 22 e terá telão.



Quiosque do Seu Juca

O estabelecimento, que fica na QE 6 do Guará I, é um espaço aberto e tem área ao ar livre. A partida será transmitida na televisão e não terá telão.

Jardim Botânico

Santa Fé Bar

O bar fica localizado no Condomínio San Diego. Para assistir à final, no estabelecimento, é preciso comprar ingresso. O ticket custa R$ 40 e as vendas são pelo site: furandoafila.com.br. No local, terá telões e música ao vivo, o evento começa às 12h e é destinado para maiores de 18 anos.

Plano Piloto

Versão Brasileira

Bar com decoração esportiva, é um local de tradição dos brasilienses para assistir a grandes eventos esportivos. Localizado na CLS 204, o estabelecimento vai transmitir a finalíssima. No entanto, as reservas estão esgotadas, quem quiser acompanhar o jogo no espaço terá que chegar cedo para garantir lugar.

Eskina Bar

O estabelecimento promete ter o maior telão de Brasília transmitindo o jogo. Localizado na CLS 206, também está com as reservas esgotadas e os torcedores terão que chegar até às 13h para entrar.

Santo Bar Brasília

A festa no local começará às 12h. O bar oferecerá uma bebida alcoólica* gratuita para quem estiver com a camisa de seu time e um shot para cada gol marcado. O estabelecimento fica na CLN 201.

Responsa Bar

O bar da CLS 202 também tem tradição de exibir jogos. A partida será transmitida nos televisores e telões do espaço.

Modesto Bar

O mais novo bar da capital federal fica no Estádio Mané Garrincha. A final da Libertadores será acompanhada pelo show da banda de pagode Di Propósito, que entra no palco após o jogo. Os ingressos custam R$ 120 e são adquiridos no site: www.bilheteriadigital.com.

SAAN

Beco Bar + Oficina: Cerveja, Drinks, Bebidas

O estabelecimento, localizado na quadra 2 do SAAN, vai transmitir a decisão em telão e terá promoção de bebida alcoólica*. Depois do jogo, a festa da torcida torcedora será animada com pagode e funk. A reserva é feita pelo link: bit.ly/3r8ibHU.

SIA

Galpão 17

O estabelecimento terá três telões e show depois da partida. A entrada é gratuita e começa às 11h, mas será por ordem de chegada. O espaço fica na SMAS, Área Especial G, conjunto A.



Vicente Pires

Dallas Bar

O espaço terá show ao vivo de pagode, transmissão em telões e televisão, além de promoção em bebidas até às 16h. Também a cada gol terá uma rodada de cerveja. O estabelecimento fica na marginal norte da Estrada Parque Taguatinga (EPTG), no lote 3 de Vicente Pires.

*Verificar condições com os estabelecimentos



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima