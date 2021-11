Os maestros

MP Marcos Paulo Lima

Tite busca um ritmista para a Seleção Brasileira desde que assumiu o cargo, em 2016. Em outras palavras, está carente de um camisa 10 ou 8, como queira. O cara cerebral, do passe decisivo, capaz de acelerar e frear o jogo. Aquecê-lo e esfriá-lo. Neste mês, ele deixou escapar alguns nomes monitorados. O meia do Palmeiras Raphael Veiga é um deles. Se pudesse, o comandante verde-amarelo entregaria a batuta do meio de campo a Arrascaeta, mas o gringo é uruguaio. Jogará em casa, amanhã, às 17h, no Estádio Centenário, em Montevidéu, na final da Libertadores.

Nascido em Nova Berlim, cidade do departamento de Rio Negro, o maestro rubro-negro é o metrônomo da orquestra de Renato Gaúcho. A última vez que o Flamengo contou com ele foi em 3 de outubro. Teve show: vitória por 3 x 0 contra o Athletico-PR, no Maracanã. Depois daquele jogo, Arrascaeta se apresentou ao Uruguai nas Eliminatórias, sofreu lesão muscular e só voltou aos gramados no último sábado.

A ausência de Arrascaeta foi determinante para o Flamengo perder o contato com o Atlético-MG na maratona pelo título do Campeonato Brasileiro. O time desmanchou. Obrigou Renato Gáucho a reinventá-lo com Michael. O atacante está longe de emular Arrascaeta, mas fez da recomposição, dribles, velocidade e nove gols e duas assistências na ausência do uruguaio o trunfo para confundir: é melhor iniciar com Michael 100% ou "meio" Arrascaeta?

O ano atribulado do uruguaio apresenta números modestos. São 33 jogos e nove gols, quatro deles marcados justamente nas 11 partidas disputadas na Libertadores. Um dado específico mostra por que Arrascaeta faz tanta falta. O garçom acumula cinco assistências nesta edição para clientes diferentes. Duas para Bruno Henrique e outras quatro divididas entre Gabigol, Willian Arão, Gustavo Henrique e Vitinho.

O ritmista alviverde é Raphael Veiga. Aos 26 anos, o maestro do Palmeiras não é fora de série como Arrascaeta, mas o meio de campo do técnico Abel Ferreira inexiste sem ele. São quatro gols na Libertadores. Veiga foi a campo em 11 dos 12 jogos. Quando não esteve, o atual campeão da Libertadores perdeu para o Defensa y Justicia. Ele é o líder de finalizações da equipe na Libertadores. O cobrador de pênalti impecável.

Revelado pelo Coritiba, Veiga evoluiu quando foi emprestado pelo Palmeiras ao rival Athletico-PR. Ajudou o Furacão a conquistar a Sul-Americana em 2018. Retornou ao Palestra Itália para ser o dono do meio de campo. Ganhou Paulistão, Copa do Brasil e Libertadores em 2020. Está pronto para ser protagonista, provavelmente auxiliado por uma surpresinha no setor: Gustavo Scarpa.

