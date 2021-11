...e seja bem-vindo

CB Correio Braziliense

(crédito: Pablo Porciuncula/AFP)

O Flamengo deixou Porto Alegre e desembarcou na manhã de ontem, em Montevidéu, para a final deste sábado da Libertadores, às 17h, no Estádio Centenário, no Uruguai, fez o check-in e partiu rumo à arena Campeón del Siglo, do Peñarol, para a primeira atividade no país sede da decisão continental. Lá, o time conquistou o primeiro título, em 1981, contra o Colo Colo do Chile no jogo desempate em campo neutro daquela edição.

A poucos dias da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, Renato Gaúcho ganhou dois "reforços" de peso para a decisão. O meia Arrascaeta e o atacante Pedro se recuperaram de lesão e devem ser relacionados pelo treinador para a partida de sábado. A dupla entrou no segundo tempo do empate por 2 x 2 com o Grêmio e teve boa atuação.

Titular absoluto do time rubro-negro, Arrascaeta retornou ainda na vitória por 2 x 1 sobre o Internacional, no Beira-Rio, domingo. O atleta estava 48 dias fora de combate após sentir uma lesão na coxa direita na partida entre Uruguai x Colômbia pelas Eliminatórias. Contra o Grêmio, o camisa 14 fez a jogada que abriu o placar para o Flamengo.

Pedro fez seu primeiro jogo após passar por um longo período de recuperação de uma cirurgia no joelho direito, realizada no dia 25 de outubro. Ao fim da partida contra o tricolor gaúcho o atacante celebrou o retorno e demonstrou confiança para a final.