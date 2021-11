Anitta fará show na decisão

CB Correio Braziliense

De volta ao Brasil após temporada nos Estados Unidos, a cantora Anitta revelou que irá se apresentar na final da Libertadores. A novidade foi dada pela própria artista durante participação no podcast Podcats. Torcedora do Botafogo, a carioca também se apresentou na final do evento em 2019. Na ocasião, a disputa foi entre River Plate e Flamengo. O time brasileiro saiu campeão por 2 x 1, conquistando seu segundo título. "Sou Botafogo, mas quando fui deu Flamengo", brincou.