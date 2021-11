Gabriel Jesus salva City contra o PSG

CB Correio Braziliense

Com grande atuação de Gabriel Jesus, o Manchester City derrotou o Paris Saint-Germain de virada, por 2 x 1, ontem, no City of Manchester Stadium, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. O resultado, no entanto, agradou ambas as equipes, que carimbaram a classificação para as oitavas de final. O atacante brasileiro entrou no segundo tempo, mudou a partida e ainda fez o último gol do time inglês. O resultado coloca o Manchester City como um dos favoritos ao título e o leva para a liderança do Grupo A, com 12 pontos, contra oito do PSG, que só se classificou porque o Club Brugge perdeu por 5 x 0 frente ao RB Leipzig, na Bélgica. Ambos ficaram com quatro pontos e disputam na última rodada um lugar na Liga Europa.