Formiga se despede da Seleção Brasileira

CB Correio Braziliense

JÚLIA MANO*

A estreia da Seleção Feminina no Torneio Internacional contra a Índia, hoje, às 22h, na Arena da Amazônia, em Manaus, com transmissão do SporTV, ficará marcada pelo adeus de Formiga à camisa canarinho. A jogadora de 43 anos entrou em campo para representar o país pela primeira vez aos 17 anos. Nesses mais de 20 anos vestindo o manto brasileiro, acumulou recordes, títulos e contribuiu com a transformação do futebol feminino no Brasil e no Mundo.

Miraildes Maciel Mota, ou simplesmente Formiga, nasceu em 3 de março de 1978, em Salvador. À época, ainda estava vigente o decreto-lei de 1941, que proibia mulheres de jogarem futebol no Brasil. O decreto caiu um ano depois, em 1979, mas, mesmo assim, a meia-campista sentiu os efeitos da exclusão, principalmente quando tentava dar as primeiras bicudas na redonda, nos babas (como chama as peladas no estado da Bahia) dos campos do bairro Periperi, no Subúrbio Ferroviário da capital baiana.

Formiga afirmou, em algumas ocasiões, que teve o apoio da mãe, quando começou a jogar futebol aos 12 anos. Enquanto os seus irmãos só permitiam que ela participasse dos babas se eles também estivessem em campo. Porém, isso nunca a impediu de jogar sozinha, mas depois apanhava pela desobediência.

A meia-campista também teve que escutar pessoas a chamarem de "mulher-macho" e falarem que ia engravidar cedo por estar sempre cercada de meninos. Felizmente, todo o preconceito não a impediu de insistir no seu sonho, para a sorte de milhões de torcedores brasileiros, que puderam ver uma das maiores futebolistas da história em ação.

Formiga dedicou 26 anos à Seleção. Fez a primeira aparição na Copa Feminina de 1995. Ao todo, foram sete Copas com direito ao vice, em 2007, e o terceiro lugar, em 1999. Também ganhou duas medalhas de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas-2004 e Pequim-2008.

* Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima