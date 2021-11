Itália e Portugal caem na mesma chave da repescagem e uma ficará de fora da Copa

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Kurt Schorrer/Divulgação/Fifa)

A menos de um ano para a bola rolar nos gramados da Copa do Mundo do Catar, a Fifa definiu, nesta sexta-feira (26/11), os confrontos da repescagem europeia para o Mundial. Ao todo, 12 seleções do Velho Continente disputarão as últimas três vagas, em semifinais e finais de jogos únicos. O destaque ficou por conta de Itália e Portugal, que caíram na chave C e poderão se enfrentar em duelo onde só um poderá avançar



Na chave A, estão Escócia, Ucrânia, País de Gales e Áustria, enquanto a B é formada por Rússia, Polônia, Suécia e República Tcheca. Por fim, a chave C, de Itália e Portugal, ainda conta com a presença de Macedônia do Norte e Turquia. Somente o campeão de cada um desses grupos poderá carimbar o passaporte para o Catar em 2022.



Considerada a “chave da morte”, a chave C possivelmente colocará frente a frente duas seleções anteriormente tidas como favoritas para conquistar a vaga direta na Copa do Mundo. Portugal, de Cristiano Ronaldo e outros talentos, ficou no quase após o gol sofrido no apagar das luzes contra a Sérvia, que se garantiu no Mundial ao vencer os lusitanos por 2 x 1.



A Itália também decepcionou ao deixar a vaga escapar. Atual campeão da Eurocopa, a Azurra chegou a ficar 37 partidas sem derrotas, mas acabou pelo caminho. Para os italianos, ficar de fora mais uma Copa do Mundo está fora de cogitação. Em 2018, no torneio disputado na Rússia, os tetracampeões mundiais não participaram, aumentando a pressão pela vaga.

???? The semi-finals are set for the European play-offs!



???? One team from each of the 3 paths will reach the #WorldCup ???? pic.twitter.com/cvkFwdzQoX — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 26, 2021

“Um sorteio muito difícil para nós, pois Macedônia do Norte é um bom time. E se vencermos vamos jogar fora de casa em Portugal ou na Turquia", declarou o técnico da Itália, Roberto Mancini, após o chaveamento.



Quando e onde acontecem?



As semifinais serão disputadas em 24 de março de 2022, enquanto as finais acontecem cinco dias depois. Os mandantes dos confrontos derradeiros para a classificação ao Mundial sairão dos seguintes duelos: País de Gales x Áustria, Rússia x Polonia e Portugal x Turquia.



Confira o chaveamento completo:



Chave A: Escócia x Ucrânia / País de Gales x Áustria

Chave B: Rússia x Polônia / Suécia x República Tcheca

Chave C: Itália x Macedônia do Norte / Portugal x Turquia



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima