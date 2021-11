Dia da glória eterna chegou: Palmeiras e Flamengo decidem Libertadores

VP VICTOR PARRINI*

A glória eterna estará em jogo a partir das 17h no mítico Centenário, em Montevidéu, palco da primeira final da Copa do Mundo em 1930 - (crédito: Staff Images/Conmebol)

Hegemônicos e campeões incontestáveis nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo escrevem, neste sábado (27/11), às 17h, mais um capítulo de uma rivalidade que se acentua cada vez mais pelo protagonismo Brasil afora. O lendário Estádio Centenário, em Montevidéu, será o palco da final da Libertadores com o confronto que resolveu ir além das duas maiores cidades brasileiras.



O apito final no pôr do sol celeste da capital uruguaia dará luz ao mais novo tri da América. Campeões em outras duas oportunidades, em caso de uma nova conquista, Verdão ou Mengão entrarão para o hall de clubes brasileiros com maior números de títulos no torneio continental. Um dos dois fará parte do seleto grupo composto por São Paulo, Santos e Grêmio.



Assim como na final da Sul-Americana, a Libertadores coloca em evidência duas gestões eficientes. Os dois clubes passaram por maus bocados, mas deram a volta por cima. O Palmeiras amargou, ainda, o segundo rebaixamento para a Série B, em 2012. O Flamengo passou perto no ano seguinte. Terminou a competição nacional de 2013 com um ponto a mais que a Portuguesa, 17ª colocada à época.



Neste sábado, ambos fazem uma final que encoraja outras equipes brasileiras a se estruturar, investir com razão e menos paixão pensando no futuro. A dupla é a mais rica do cenário nacional. O Palestra tem o plantel avaliado em 143,20 milhões de euros, enquanto o rubro-negro ostenta elenco de 148,60 milhões de euros. Os bons nomes nos dois times vão desde o gol ao comando do ataque.



Não faltam candidatos para resolver a decisão no Uruguai. Pelo lado alviverde, Abel Ferreira aposta as fichas no paredão Weverton, além do xerife Gustavo Gómez e do trio criativo e definidor formadopor Raphael Veiga, Dudu e Rony. De quebra, o comandante palmeirense ainda garantiu, em coletiva nesta sexta-feira (26/11), a presença do experiente Felipe Melo entre os titulares.



“Apesar de já não ganhar há mais de quatro anos (do Flamengo), temos uma oportunidade de fazer isto. Minha história no Palmeiras tem sido fazer história com estes jogadores aqui e agora. A história é rica, faz parte do passado, mas quem vive de história é museu”, lembrou o treinador português.



Com 100% da equipe disponível, exceto o suspenso Léo Pereira, o técnico rubro-negro Renato Gaúcho ainda faz mistérios para o duelo decisivo. Ele esconde a equipe e não garante a presença de Bruno Henrique e Arrascaeta, duas das várias peças-chave na equipe. Por outro lado, o treinador disse que não faltará garra e entrega. Porém, alerta para a necessidade de atenção.



“Final vai sempre ser um jogo tenso, cada lado tentando neutralizar o que outro tem de melhor. Temos conseguido controlar as emoções nas finais. Acreditamos no que estamos fazendo, e não será diferente. É tentar fazer nosso melhor possível e reduzir os erros”, disse o comandante rubro-negro.

Não será a primeira vez que Palmeiras e Flamengo disputam uma final no Estádio Centenário. Em 1961, na primeira decisão continental de sua história, o Palestra visitou o Peñarol no templo uruguaio e foi derrotado por 1 x 0 no jogo de ida. Na volta, empataram no Pacaembu e amargaram o vice.



Oito anos depois, o Verdão fez o jogo desempate na arena celeste, diante do Estudiantes, e voltou a perder em solo uruguaio. Desta vez, por 2 x 0, ficando no quase mais uma vez.



Ao contrário do rival paulista, as lembranças rubro-negras no principal palco do futebol uruguaio são as mais agradáveis. Em 1981, o Flamengo deZico, Júnior, Raul Plassmann e companhia venceu o Cobreloa por 2 x 0, com dois gols do Galinho, e abriu as conquistas da Gávea na Libertadores.

Ficha técnica

Palmeiras x Flamengo

Libertadores - Final (jogo único)

Onde? Estádio Centenário - Montevidéu (URU)

Quando? Sábado (27/11), às 17 horas

Transmissão: SBT e Fox Sports

Palmeiras

Weverton; Mayke, Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa (Danilo), Raphael Veiga e Dudu; Rony. Técnico: Abel Ferreira



Flamengo

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Técnico: Renato Gaúcho



Árbitro: Néstor Pitana (ARG)

Regulamento: Empate no tempo normal e na prorrogação levará a decisão para os pênaltis.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima