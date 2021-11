Real Brasília e Minas Brasília brigam pelo título do Candangão Feminino

JM Júlia Mano*

(crédito: Júlio César Silva)

O sábado (27/11) brasiliense será um dia especial para os torcedores do Distrito Federal, o clássico candango marcará o retorno do público às arquibancadas. Reeditando as últimas finais do Campeonato Candango Feminino, Real Brasília e Minas Brasília entram em campo para brigar pelo título de campeão da edição de 2021. A bola rola às 10h, no Estádio Ciro Machado do Espírito Santo, o Defelê, na Vila Planalto. A FFDFTV fará a transmissão da decisão.

Atual bicampeão, o Real Brasília entra em campo na busca pelo tri, enquanto o Minas Brasília vai brigar pelo seu tetracampeonato. A última vez que as equipes se enfrentaram foi no returno da primeira fase, na ocasião, empataram com o placar de 2x2.

Os times travaram duelos em mais sete oportunidades. As Leoas do Planalto levam vantagem sobre as Minas, são três vitórias e uma derrota para o plantel verde e azul. As equipes protagonizaram as finalíssimas de 2019 e de 2020. O Real Brasília levou a melhor nas duas oportunidades, por 2x0 e 2x1, respectivamente, levantou a taça.

Uma tentativa de redenção

O Minas Brasília vai chegar com vontade de superar os resultados das últimas finais e o rebaixamento para a Série A2 do Campeonato Brasileiro. No Candangão, as Minas tiveram dois tropeços, um foi diante das adversárias deste sábado, o outro foi contra o Cresspom. O plantel somou 22 pontos, venceu sete jogos e empatou um.

As Tigresas do Cerrado também tiveram o mesmo resultado na fase de classificação. No entanto, o passe das Minas para a finalíssima veio na última partida, ocasião em que aplicaram uma impiedosa goleada de 15x0 no Aruc/Fúrias. O Minas Brasília finaliza a competição com o melhor ataque.

A manutenção da hegemonia

O Real Brasília entra em campo para defender a sua coroa candanga. O bicampeão fez uma campanha sem derrotas na edição deste ano. Venceu oito jogos, empatou dois e somou 26 pontos.

A equipe da Vila Planalto também liderou a tabela durante todo o campeonato e não teve a colocação ameaçada em nenhuma rodada. As Leoas do Planalto finalizam o Candangão com saldos positivos. Tiveram a defesa menos vazada e o terceiro melhor ataque.

Presença de peso

A finalíssima candanga terá uma expoente presença nas arquibancadas. A coordenadora de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Aline Pellegrino, está na capital federal e vai estar presente na decisão. Dona de um extenso currículo como jogadora da Seleção e gestora de futebol feminino, ela vai participar da entrega das premiações.

Entrada

Somente 50% da capacidade da casa das Leoas do Planalto será ocupada na finalíssima. Para entrar, o torcedor precisará apresentar o comprovante de vacinação com as duas doses, no caso dos imunizantes Pfizer, Astrazeneca e Coronavac, ou com a dose única da Janssen. Caso ainda não tenha completado o ciclo de vacinação, será cobrado o teste PCR negativo para autorizar a entrada no Estádio. Além disso, não terá venda de ingressos, a entrada será a doação de um quilo de alimento não perecível.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima