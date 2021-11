Sem nariz em pé

CB Correio Braziliense

(crédito: Alexandre Vidal/Flamengo)

O técnico do Flamengo, Renato Gaúcho, disse, ontem, que não há um favorito na final da Libertadores contra o Palmeiras, hoje, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

"Não vejo favoritos. São dois grandes times, os últimos campeões da Libertadores", disse o treinador, em entrevista coletiva na capital uruguaia.

"Uma final da Libertadores é para poucos. Tenho esse privilégio hoje", acrescentou, antes de garantir que não se deve dar chances ao Palmeiras. "Temos uma equipe muito forte do outro lado", acrescentou.

O treinador do time rubro-negro, que volta a uma final no mesmo estádio em que o clube conquistou a sua primeira Libertadores em 1981, comemorou satisfeito por estar no comando de uma equipe "maravilhosa" e destacou que os dois finalistas chegaram a esta fase pelos seus próprios méritos.

Antes de fazer o reconhecimento do campo em que disputará a final, Renato Gaúcho garantiu que seus jogadores estão preparados e treinaram considerando variáveis.

"O torcedor pode esperar muita entrega e determinação" da equipe. "Trabalhamos para isso, o torcedor pode ficar tranquilo".

Everton Ribeiro prevê decisão pesada psicologicamente. "Por ser uma final, sempre será tenso. As equipes vão tentar fazer o melhor. Temos sabido jogar as últimas finais, controlar as emoções, ganhando ou perdendo, acreditamos no que estamos fazendo.