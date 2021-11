Com Felipe Melo

CB Correio Braziliense

(crédito: Cesar Greco/Palmeiras)

Felipe Melo será titular do Palmeiras na final da Copa Libertadores contra o Flamengo. Ontem, véspera da decisão continental, o técnico Abel Ferreira confirmou a escalação do experiente volante entre os 11 que começam o jogo em Montevidéu, no Uruguai. O português, no entanto, não deu mais detalhes sobre a formação que vai utilizar na partida mais importante para o time na temporada.

Abel fez elogios à postura de Felipe Melo, que também estava na coletiva, antes de confirmar que o veterano jogaria. "As palavras dele (Felipe Melo) espelham o espírito da equipe. O que ele fala demonstra bem o espírito dos nossos jogadores. Sabemos que ele é importante quando joga ou quando está fora. Já ganhou títulos e nos ajuda com a sua experiência", frisou.

O Palmeiras encara um jejum diante do Flamengo. Não vence o rival carioca há mais de quatro anos. Para o português, a decisão de hoje, no Uruguai é a oportunidade ideal para quebrar esse tabu. "Esta equipe já provou que está pronta para escrever a história", ressaltou.

Felipe Melo preferiu ironizar os críticos da sua escalação. "Engraçado, dou bastante risada porque, na temporada passada, ainda neste ano, eu quebrei o pé e ficou uma incógnita se eu iria chegar. Tinha fé de que chegaria. E pude entrar, agora novamente mais este probleminha. Eu gosto de encarar os problemas procurando solução", disse.