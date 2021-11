CB Correio Braziliense

Representantes do DF nas séries A1 e A2 do Campeonato Brasileiro feminino, respectivamente, Real Brasília e Minas Brasília decidirão o Candangão, hoje, às 10h, no Defelê, na Vila Planalto. A partida marcará a volta do público aos estádios em duelos de times locais. Um quilo de alimento não perecível dará acesso à arena. É preciso apresentar comprovante de vacinação (duas doses) ou teste PCR.