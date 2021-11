Carta às nações

MP Marcos Paulo Lima

(crédito: Valdo Virgo)

Quando até o melhor técnico do mundo, Pep Guardiola, diz que iria ao Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, assistir à final da Libertadores se estivesse de folga, é poque os candidatos ao título Palmeiras e Flamengo exalam talento e qualidade. O espanhol tem compromisso na Premier League à frente do Manchester City, amanhã, contra o West Ham, mas avisou: "Vou ver pela tevê", prometeu o viciado em trabalho em entrevista à TNT Sports.

Sinal de que a Conmebol conseguiu o que desejava. Ao marcar a terceira decisão em jogo único para 20h na Inglaterra, atraiu no mínimo a atenção de um dos técnicos mais vitoriosos deste século à frente de Barcelona, Bayern de Munique e, agora, do Manchester City.

No esquenta para a quarta final brasileira da Libertadores, o Correio convidou os maiores ídolos de Palmeiras e Flamengo para explicar a Pep Guardiola e quem mais estiver interessado por que as respectivas religiões que arrastam 53 milhões de fiéis no Brasil devem colocar fé no tricampeonato continental. É o que fizeram Arthur Antunes Coimbra, o Zico, em uma carta; e Ademir da Guia, o Divino, em um singelo bilhete.