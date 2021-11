CB Correio Braziliense

O Real Brasília conquistou, ontem, no Defelê, na Vila Planalto, o tricampeonato do Candangão Feminino, ao derrotar o Minas Brasília por 2 x 1. Geovanna Alves balançou a rede duas vezes e confirmou a conquista do time. Manu descontou para o Minas Brasília. Na temporada que vem, o Real Brasília representará o DF na primeira divisão do Brasileirão. O Minas tentará retornar à elite no ano que vem.