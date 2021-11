Renato dribla sobre demissão

CB Correio Braziliense

Renato Gaúcho recusou-se a falar sobre a permanência ou não no cargo depois da derrota por 2 x 1 para o Palmeiras na prorrogação, ontem, no Centenário, em Montevidéu. "Meu contrato termina no próximo dia 30, essa pergunta deve ser feita ao presidente, para o Marcos Braz, para a diretoria. A decisão agora é da diretoria", desconversou.

Ele também evitou apontar o dedo para Andreas Pereira, protagonista do erro bisonho que deu origem ao gol de Deyverson na prorrogação. "Foram detalhes. Não vamos culpar o Andreas. Falei que só erra quem está dentro. Se tem um culpado, sou eu. Na final, só vai ter um vencedor", ponderou.

O goleiro Diego Alves comentou a derrota do Flamengo na final da Libertadores na beira do gramado e afirmou que não é hora de apontar culpados. "São detalhes, né. Perder desse jeito dói bastante. Foi um grande jogo, quase não demos chances ao Palmeiras. Eles no estilo deles, a gente no nosso. Hoje não era o dia, não era para ser. Infelizmente", lamentou Diego Alves.

"Tristeza grande nesse momento, mas acredito que daqui para fora não tem que ter culpado, nada. Foi um ano diferente para todo mundo. Parabenizar o Palmeiras que, no estilo dele, conseguiu a vitória hoje, mas vamos nos levantar. Ano que vem tem mais", continuou o goleiro.

Com o gosto amargo do vice-campeonato, o Flamengo agora tem quatro partidas do Campeonato Brasileiro pela frente para encerrar o ano de 2021. Ainda que remotas, o time rubro-negro possui chances de título, estando a oito pontos do líder Atlético-MG, com 12 restando para disputa. O time deve terminar a temporada com um Carioca e uma Supercopa do Brasil.