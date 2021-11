Renato pode deixar hoje o Fla

CB Correio Braziliense

De volta ao Brasil depois do vice na Libertadores contra o Palmeiras no último sábado, o Flamengo está em ebulição. O vice de futebol Marcos Braz não garante a permanência do técnico Renato Gaúcho e afirmou na manhã de ontem que tratará da situação a partir de hoje.

"Não tem decisão. Está todo mundo virado, cansado. Com calma e tranquilidade vamos começar a programar. Temos uma programação a ser feita, e na segunda-feira (hoje) a gente começa a decidir alguns pontos que a gente entenda que possa fazer de correção para que se acabe a temporada. O que posso dizer é que o Renato tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro. Com calma vamos tomar as decisões possíveis", afirmou.

Vilão rubro-negro ao entregar a bola nos pés de Deyverson no lance decisivo da final, Andreas Pereira segue inconsolável. Nem mesmo o apoio de David Luiz e do técnico Renato Gaúcho conseguiram confortá-lo.

No vestiário, o atleta voltou a ter uma crise de choro. Na chegada ao hotel, a família esperava pelo meia para demonstrar todo seu apoio. Visivelmente abatido, o jogador mostrou toda a sua frustração por ter sido decisivo no lance do gol palmeirense.

Em postagem nas redes sociais, Andreas, que vinha sendo um dos destaques do time desde que chegou ao Ninho do Urubu, fez um pedido de desculpas para a torcida rubro-negra.