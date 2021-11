Palmeiras celebra o tri com a torcida

CB Correio Braziliense

Após deixar Montevidéu, no Uruguai, com o tricampeonato da Libertadores, a delegação do Palmeiras desembarcou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, pouco antes das 2h da manhã de ontem. Às 3h18, dois ônibus oficiais seguiram para a Academia de Futebol, onde encontrou a torcida para festejar a vitória alviverde por 2 x 1 sobre o Flamengo na prorrogação que garantiu a taça.

Os jogadores foram recepcionados com queima de fogos, subiram no teto do ônibus e acenaram para o público. Depois, os vencedores foram para o trio elétrico com o troféu conquistado e a plateia correspondeu com um coro de "tricampeão". O caminhão ficou em frente ao centro de treinamento, localizado na Zona Oeste da capital paulista. Em seguida, os atletas fizeram uma festa fechada no CT com toda a sua organização.

Desde cedo, milhares de torcedores se espalharam pela capital paulista, em especial no entorno do Allianz Parque, celebrando a nova conquista. A festa do título nas ruas contou com bateria, bandeiras e sinalizadores.

Para evitar aglomerações por conta da covid-19, as autoridades não liberaram os torcedores para apoiarem o elenco no aeroporto de Guarulhos, com o tradicional "aeroporco". Por isso, antes de viajarem para a disputa que rendeu o bicampeonato consecutivo (2020/ 2021), os atletas foram "abraçados" na frente do centro de treinamento. Famílias e crianças estiveram no local.

Lando Norris

Após se encantar com o Palmeiras enquanto esteve em São Paulo para a disputa do GP de São Paulo de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos, o piloto Lando Norris, da McLaren, usou as redes sociais para comemorar o título da Libertadores em uma publicação do atacante Dudu no Instagram.

O ídolo palmeirense publicou uma foto com a taça da Libertadores, celebrando a conquista, e o piloto britânico comentou "vamos!", comemorando o título e parabenizando o jogador. A reação foi respondida com carinho pelos torcedores alviverdes nas comemorações do tricampeonato.