Botafogo recebe taça e Avaí celebra acesso

CB Correio Braziliense

Em dia de festa para o Botafogo, que recebeu a taça de campeão da Série B do Campeonato Brasileiro no empate por 2 x 2 com o Guarani, no estádio Nilton Santos, no Rio, a segundona definiu o último classificado para a Série A. A vaga ficou com o Avaí, que se junta ao Glorioso, ao Coritiba e ao Goiás. Todos disputarão a Série A em 2022.

Estão definidos, também os últimos rebaixados para a terceira divisão. Brasil-RS e Confiança estavam condenados. Ontem, o Londrina venceu o Vasco por 3 x 0 e contou com o empate do Remo, em Belém, contra o Confiança, para comemorar a permanência na Série B. A queda do tradicional Vitória é outro desfecho surpreendente da competição.

Ontem, a torcida do Botafogo lotou o estádio Nilton Santos, no Rio, e fez uma grande festa. Um total de 33.853 torcedores acompanharam até o final a premiação, com a entrega das medalhas aos jogadores e depois a entrega do troféu de campeão da Série B. O Botafogo garantiu o acesso com duas rodadas de antecedência ao superar o Operário por 2 a 1 e foi campeão na penúltima rodada com a vitória sobre o lanterna Brasil-RS no domingo passado, em Pelotas, por 2 x 0. Antes de pensar na Série A, o Botafogo entrará de férias e ainda disputará o Campeonato Carioca a partir do mês de janeiro.