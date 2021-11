Hulk em dia de Rei

JV João Vítor Marques

(crédito: Pedro Souza/Atletico MG )

Belo Horizonte — sorrisos em comemoração se misturam às lágrimas de alívio. O fim da angústia está muito, mas muito próximo. Depois de 50 anos de espera, o Atlético vai, finalmente, conquistar o sonhado título do Campeonato Brasileiro. Ontem, as emoções das arquibancadas lotadas do Mineirão acompanharam mais uma vitória do melhor time do futebol nacional nesta temporada. Com outro show de Hulk, o Galo venceu o Fluminense de virada por 2 x 1, em jogo da 36ª rodada, e se aproximou ainda mais da conquista.

Ansioso, o Atlético começou mal a partida e viu o Fluminense abrir o placar logo aos 13 minutos, com o zagueiro Manoel, de cabeça. O empate alvinegro saiu dos pés de Hulk, em pênalti mal marcado pela arbitragem. Na etapa complementar, o camisa 7 voltou a balançar as redes, desta vez de falta, e assegurou a virada.

Com o resultado, o líder Atlético chegou aos 78 pontos — 11 a mais que o segundo colocado Flamengo, que tem um jogo a menos. Já o Fluminense segue em sétimo, com 51.

O título brasileiro pode ser conquistado já nesta terça-feira. Para isso, o Atlético tem que torcer para o Flamengo não vencer o Ceará, em partida marcada para 20h, no Maracanã, pela 36ª rodada.

O Atlético volta a campo nesta quinta-feira, às 18h, contra o Bahia, em jogo adiado da 32ª rodada. Se vencer na Fonte Nova, o time alvinegro garante o título brasileiro sem depender de outros resultados do Flamengo.

A equipe baiana também é a próxima adversária do Fluminense. Os tricolores se enfrentam no próximo domingo, a partir das 16h, pela 37ª rodada, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Hulk empatou o jogo ainda no primeiro tempo, em cobrança de pênalti marcado após polêmica checagem do VAR contestada pelo Fluminense, e virou a partida em um chute de fora da área. Ele bateu falta pela esquerda, a bola resvalou na barreira e encobriu o goleiro Marcos Felipe. Na comemoração, Hulk, que ainda superou Dario, goleador no título nacional de 1971 com 15 gols, homenageou o ídolo atleticano Reinaldo. Ergueu o braço direito, com punho cerrado, marca registrada do 'Rei' no momento de festejar as bolas na rede pelo Galo. Reinaldo estava no Mineirão e, visivelmente aliviado e emocionado, foi registrado pela câmera da TV Globo vibrando com a virada. No fim da partida, ele agradeceu ao camisa 7 pela homenagem no Mineirão.