Palmeiras encara Al Ahly ou Monterrey na semifinal do Mundial de Clubes

Tricampeão da Libertadores, o Palmeiras se prepara para o conquista inédita do Mundial de Clubes Fifa. Em sorteio na tarde desta segunda-feira (29/11), a entidade máxima do futebol definiu o chaveamento do torneio intercontinental, que conta com o Verdão e Chelsea como favoritos. A disputa será realizada de 3 a 12 de fevereiro de 2022, nos Emirados Árabes Unidos.



Representante da América do Sul, o Palmeiras entrará em campo a partir da semifinal. Até lá, aguarda o vencedor do confronto entre Al Ahly, do Egito, e Monterrey, do México. A definição do caminho até a final é semelhante à edição de 2020 da competição, quando o Verdão enfrentou os mexicanos do Tigres, que haviam superado o mesmo Al Ahly.



As lembranças da disputa recente do Mundial de Cllubes não são as melhores para a torcida alviverde. A equipe foi derrotada por 1 x 0 pelo Tigres do experiente centroavante francês Gignac e deu adeus à chance de conquista inédita. Assim, o título de melhor time do mundo em 2020 ficou com o Bayern de Munique.

???? The path to the #ClubWC 2021 trophy is set ????



???? Who will be hoisting the cup on 12 February? ???? pic.twitter.com/KZzTYoubyG — FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2021

Em meio à propostas de mudanças, o Mundial de Clubes 2021 pode ser o último no formato atual. A Fifa estuda novo modelo de competição, com o aumento no número de clubes, que chegaria a 24 no total.



Além de Palmeiras, Chelsea (campeão da Liga dos Campeões), Al Hilal, da Arábia Saudita, Al Ahly, do Egito, Monterrey, do México, Auckland City, da Nova Zelândia e Al Jazira, dos Emirados Árabes, completam a lista de participantes.



Confira o chaveamento do Mundial de Clubes



Primeira fase

Al-Jazira (EAU) x Auckland City (NZL)



Quartas de final

Al-Ahly (EGI) x Monterrey (MEX)

Al-Hilal (SAU) x Al-Jazira ou Auckland City



Semifinais

Palmeiras x Al-Ahly ou Monterrey Al-Hilal

Al-Jazira ou Auckland City x Chelsea (ING)



