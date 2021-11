Alexia Putellas leva Bola de Ouro de melhor jogadora do mundo

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Franck Fife/AFP)

O espanhol é o idioma oficial dos melhores jogadores do mundo. Se o argentino Lionel Messi levou a Bola de Ouro entre os homens, a espanhola Alexia Putellas foi coroada entre as mulheres. Nesta segunda-feira (29/11), a revista France Football realizou uma cerimônia de gala para condecorar os grandes nomes do futebol em 2021.



O evento foi conduzido pelo ex-atacante marfinense, Didier Drogba, um dos maiores nomes da história do Chelsea. A chegada dos troféus Bola de Ouro foi em grande estilo. Em carro de luxo, os pilotos da Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso e o francês Esteban Ocon, foram os encarregados de levar ao palco os principais prêmios da noite.



Entre as mulheres, Alexia Putellas, do Barcelona, foi eleita a melhor do mundo. Em 2020/21, ela conquistou pelo clube catalão a Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, além da Copa da Rainha. Na final pela Bola de Ouro, Putellas superou as companheiras de equipe Jenniffer Hermoso e Lieke Martens, a australiana Sam Kerr, do Chelsea, e Vivianne Miedema, do Arsenal.



“Estou emocionada, que momento especial para mim. É muito especial ter aqui na plateia minhas colegas, vivemos tantas coisas juntas, e passar agora por esse momento me deixa muitíssimo feliz. É um prêmio individua,l mas eu divido com vocês”, discursou a craque espanhola.



Premio de melhor jovem jogador



O troféu Kopa foi o primeiro entregue na noite. E, confirmando o favoritismo, Pedri, a promessa do Barcelona, conquistou o título. O atleta de 19 anos superou outros fortes finalistas, como Jude Bellingham, Mason Greenwood, Nuno Mendes e Jamal Musiala.



“Há pouco tempo eu fiz 19 anos e sem dúvida essa é a melhor maneira de comemorar, recebendo esse prêmio ao lado de tantos grandes jogadores. Eu quero agradecer ao meu clube, o Barcelona, por todo apoio, tantas pessoas que me apoiaram, como Leo (Messi), que está aqui”, disse Pedri.



Homenagem às lendas



Durante a cerimônia de gala, a revista France Football lembrou as mortes de Diego Maradona, em novembro de 2020, e de Gerd Müller, em agosto deste ano. No telão, foram transmitidos mensagens de Lionel Messi, sobre o craque argentino, e de Robert Lewandowski, a respeito do goleador alemão, lenda do Bayern de Munique.



Lewandowski leva troféu de goleador



O segundo prêmio da noite parisiense foi faturado por Lewandowski. O camisa 9 do Bayern de Munique conquistou o mais novo troféu da France Football para o melhor atacante da temporada. Em 2020/21, ele marcou 48 gols em 40 jogos pelos Bávaros. Nas atuais disputas, o centroavante soma 25 bolas na rede em 20 partidas.



“Eu sei como é importante estar na área, para fazer os gols, então é muito bom estar aqui. Tenho que agradecer à minha equipe, meus companheiros, meu treinador”, declarou o astro do Bayern.



Donnarumma melhor goleiro



Debaixo das traves, Gianluigi Donnarumma, do Paris Saint-Germain, levou o Troféu Yashin de melhor goleiro de 2021. O arqueiro foi um dos destaques da seleção italiana na conquista do bicampeonato da Euro-2020 e escolhido, aos 22 anos, como o melhor jogador do torneio continental. O brasileiro Ederson, do Manchester City, ficou com a quarta colocação.



“Sou jovem, ainda tenho muita estrada pela frente, mas esse prêmio com certeza é fruto do trabalho cotidiano que venho fazendo, com atenção aos detalhes. Tenho que agradecer aos meus companheiros de clube, e também do meu clube anterior (Milan), que me ajudaram tanto a ficar mais forte”, enfatizou Donnarumma.



Chelsea leva Clube do Ano



Atual campeão europeu, o Chelsea recebeu o troféu Clube do Ano, mais um criado pela revista France Football em 2021. Apesar da conquista, devido às restrições pela covid-19, nenhum jogador dos Blues pôde estar presente na cerimônia. No entanto, Thomas Tuchel, técnico do time masculino, o capitão Azpilicueta e a treinadora da equipe feminina, Emma Hayes, enviaram mensagens de vídeo.



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima