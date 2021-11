Renato fora da Gávea

CB Correio Braziliense

Em "comum acordo", Renato Gaúcho deixa o Flamengo após o fracasso na final da Libertadores, diante do Palmeiras. Ele já vinha sofrendo bastante pressão dentro do clube, e a postura desanimada diante do Grêmio, no qual não vibrou com os gols do time, aumentou bastante a cobrança pedindo sua saída.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após conversa entre as partes, o técnico Renato Gaúcho não comanda mais o time principal", informou o Flamengo na reapresentação do elenco na tarde desta segunda-feira. A equipe volta a campo no Brasileirão nesta noite, diante do Ceará, no Maracanã, com comando interino de Maurício Souza. Ele fica até o encerramento do Campeonato Brasileiro.

O técnico deixa o clube carioca com impressionante aproveitamento de 72,8%. Foram 38 jogos sob seu comando, com 25 vitórias, oito empates e somente cinco derrotas. Os números, apesar de muito bons, contrastam com a queda de rendimento na reta final da temporada e a perda de todos os títulos disputados.

Sob o comando de Renato Gaúcho, o Flamengo perdeu a final da Libertadores, a corrida pelo tricampeonato do Brasileirão e ainda amargou eliminação na semifinal da Copa do Brasil em pleno Maracanã, com derrota por 3 x 0 para o Athletico-PR. Apesar de o ano estar no fim, há a possibilidade de ele permanecer no Rio para a próxima temporada. Seu nome está entre os favoritos para dirigir o Fluminense em 2022.