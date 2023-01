Com Debinha indicada, Brasil volta a disputar o prêmio The Best

RL Rayssa Loreen *

(crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

O Brasil voltou a ter uma jogadora indicada ao prêmio Fifa The Best depois de quatro anos. A atacante Debinha, do Kansas City Current, está na disputa pelo título de melhor jogadora do mundo em 2022. Esta é a primeira indicação de mineira ao prêmio promovido pela entidade máxima do futebol.

A atacante tem 31 anos e recentemente saiu do North Carolina Courage, clube pelo qual atuou por seis temporadas. A melhor marca de Debinha foi em 2022, quando anotou 17 gols em 25 partidas. Além disso, com a camisa canarinha, a atacante conquistou duas Copas Américas (2018 e 2022) e disputou o Mundial Feminino em 2019.

Nas redes sociais, a atacante comemorou a indicação. “Honrada demais de ser a única brasileira na lista”, escreveu.

Debinha é a oitava jogadora a representar o Brasil no The Best. Antes, Sisi, Katia Cilene, Daniela Alves, Pretinha, Formiga, Cristiane e Marta passaram pela premiação. A camisa 10 da Seleção Brasileira, inclusive, foi a última brazuca a levar o troféu, em 2018.

Melhor jogadora do mundo em 2022

A brasileira disputa a premiação com outras 13 atletas do mundo futebolístico feminino. Entre elas, Alexia Putellas (Barcelona), a grande vencedora da edição de 2021.

Confira a lista completa:

Aitana Bonmati (ESP) - Barcelona

Debinha (BRA) - Kansas City Current

Jessie Fleming (CAN) - Chelsea

Ada Hegerberg (NOR) - Lyon

Sam Kerr (AUS) - Chelsea

Beth Mead (ING) - Arsenal

Vivanne Miedema (HOL) - Arsenal

Alex Morgan (EUA) - San Diego Wave

Lena Oberdorf (ALE) - Wolfsburg

Alexandra Popp (ALE) - Wolfsburg

Alexia Putellas (ESP) - Barcelona

Wendie Renard (FRA) - Lyon

Keira Walsh (ING) - Barcelona

Leah Williamson (ING) - Arsenal

Técnica da Seleção Brasileira

Pela sexta vez, Pia Sundhage é finalista do The Best como melhor treinadora do mundo. Ela já levou o troféu em 2012, quando comandava os Estados Unidos. Em outras oportunidades, a técnica da Seleção Brasileira também se destacou. Em 2011 e 2013 terminou em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Confira as indicadas ao prêmio de técnica do ano:

Sonia Bompastor (Lyon)

Emma Hayes (Chelsea)

Bev Priestman (Seleção do Canadá)

Pia Sundhage (Seleção Brasileira)

Martina Voss-Tecklenburg (Seleção da Alemanha)

Sarina Wiegman (Seleção da Inglaterra)

