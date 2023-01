Buscando segunda vitória seguida, Cerrado recebe o Unifacisa nesta sexta

RL Rayssa Loreen *

(crédito: Mateus Tourinho/Cerrado)

O Cerrado Basquete tem mais um compromisso importante diante da torcida local. O esquadrão alviverde entra em quadra hoje (13) contra o Unifacisa, às 20, no Ginásio da Asceb . As duas equipes vêm de vitórias importantes no Novo Basquete Brasil (NBB), porém vivem cenários diferentes na competição. A partida encerra a sequência de quatro jogos em casa e o próximo desafio do Cerrado será contra o Bauru, em São Paulo.

Os donos da casa conseguiram escapar da última colocação na tabela, mas ainda precisam vencer alguns jogos se quiserem ir para os playoffs. O Cerrado vem de uma vitória sobre o Fortaleza por 88 x 68. O jogo começou com vantagem dos mandantes, mas logo o Basquete Cearense pressionou e ampliou a pontuação. No segundo tempo, o esquadrão comandado por Quentin Hillsman aumentou o ritmo e conseguiu virar sobre o Fortaleza. O cestinha da noite foi Mcclanahan, que anotou 20 pontos. Pelos representantes do DF, o maior pontuador foi Ruan, com 19 pontos e oito rebotes.



Melhor colocado na tabela, o Unifacisa também venceu o último compromisso diante do outro esquadrão candango, o Brasília Basquete. O time de Campina Grande não deu brechas para os aliens e garantiu ampla vantagem ainda no primeiro período da partida (39 x 18). O segundo tempo foi precioso para o Brasília Basquete, que voltou do intervalo com uma postura diferente e recuperou alguns pontos perdidos. Mesmo assim, a partida terminou em 101 x 88 para o Unifacisa. O cestinha do duelo foi Antonio, dos visitantes, com 26 pontos. Do lado candango, Gemadinha anotou 23.

A bola sobe para Cerrado x Unifacisa às 20h. Os ingressos podem ser comprados pelo site sympla.com ou na bilheteria do Ginásio da Asceb, na 904 sul. Os torcedores terão que desembolsar entre R$20 e R$ 40 para acompanhar a partida.