Torcida do Flamengo insulta Pelé durante minuto de silêncio

RL Rayssa Loreen *

(crédito: Gilvan de Souza/Flamengo)

A vitória do Flamengo no jogo de abertura do Campeonato Carioca, na última quinta-feira (12/1), foi manchada por cantos ofensivos cantados pela torcida rubro-negra. Antes de a bola rolar contra o Audax, os flamenguistas presentes no Maracanã enalteceram o ídolo Zico, mas debocharam de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, morto no último 29 de dezembro, e do ídolo argentino Diego Armando Maradona.

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) pediu um minuto de silêncio em homenagem ao Rei do Futebol e a Roberto Dinamite, ícone vascaíno, que faleceu em 8 de janeiro. Enquanto as imagens de Pelé eram apresentadas no telão do estádio, a torcida entoou o grito que exaltava Zico e ofendia Pelé e Maradona, chamando-os de "maconheiro" e "cheirador", respectivamente.

O grito foi adaptado de um hino que exalta os mil gols marcados pelo ex-craque brasileiro.

"Mil gols, mil gols, mil gols, mil gols... só Pelé, só Pelé... Maradona cheirador", diz o canto original

O Clube de Regatas do Flamengo ainda não se manifestou sobre o ocorrido. A Ferj também não comentou sobre as ofensas e usou o espaço do site oficial apenas para informar sobre a vitória por 1 x 0 do clube rubro-negro.

Nas redes sociais, admiradores do futebol criticaram a postura da torcida rubro-negra:

Como alguns torcedores falaram que era mentira. Aqui está o vídeo de uma parte da torcida do Flamengo cantando a música “Zico, Zico, Zico… o Pelé é maconheiro, Maradona cheirador”



Desrespeitoso com as lendas que se foram e até mesmo com o próprio Zico, que repudia o canto. pic.twitter.com/UNhoDfvxwE — Lucas Barros (@lucasdsbarros) January 13, 2023

Tô envergonhado, bicho



Perdi o tesao total nesse jogo



Uma das maiores vergonhas que a torcida do Flamengo já fez



Essa música nunca tinha sido cantada em estádio e cantaram na hora da homenagem ao Pele



Nojento — Giuliano Cosenza (@CosenzaGiuliano) January 13, 2023

Flamengo não mandou um representante no velório do Pelé e do Dinamite, não botou uma sinalização que fosse de luto na camisa, NADA.



Torcida primeiro jogo do ano canta aquela música que o ZICO ODEIA. Paramos no tempo pra caralho, estamos perdidos. — JD ???????? (@jorgediogo97) January 13, 2023